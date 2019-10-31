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РИА Новости

Россия отправила в США три ракетных двигателя РД-180

13:25 31.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакет двигателя РД-180
Макет двигателя РД-180
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Макет двигателя РД-180. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российское НПО "Энергомаш" отправило в США еще три ракетных двигателя РД-180, сообщает в четверг пресс-служба предприятия.
"В соответствии с контрактными обязательствами, НПО "Энергомаш" 29 октября осуществило отправку в США трех двигателей РД-180, ранее принятых заказчиком", - говорится в сообщении.
Приемка двигателей в середине октября.
Двигатели РД-180 используются в составе американских ракет-носителей семейства Atlas. К настоящему моменту выполнены 86 полетов Atlas-3 и Atlas-5 на РД-180, первый из которых был поставлен в Штаты еще в 1999 году. Всего, по данным "Энергомаша", США получили уже 119 таких двигателей.
"Энергомаш" производит жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракеты-носителя "Ангара", РД-180 для американской ракеты Atlas-5, РД-181 для американской ракеты Antares. Кроме того, сейчас предприятие создает двигатель РД-171МВ для новой ракеты "Союз-5" ("Иртыш").
Ракетный двигатель РД-180
26 июля, 10:51РИА Новости
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ЭнергомашРоссияСШАЭкономика
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