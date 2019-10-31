Россия отправила в США три ракетных двигателя РД-180

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российское НПО "Энергомаш" отправило в США еще три ракетных двигателя РД-180, сообщает в четверг пресс-служба предприятия.

"В соответствии с контрактными обязательствами, НПО "Энергомаш" 29 октября осуществило отправку в США трех двигателей РД-180, ранее принятых заказчиком", - говорится в сообщении.

Приемка двигателей в середине октября.

Двигатели РД-180 используются в составе американских ракет-носителей семейства Atlas. К настоящему моменту выполнены 86 полетов Atlas-3 и Atlas-5 на РД-180, первый из которых был поставлен в Штаты еще в 1999 году. Всего, по данным "Энергомаша", США получили уже 119 таких двигателей.