Путин обсудил с калининградцами проблемы здравоохранения

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 31 окт — РИА Новости. Средств, выделяемых на первичное звено здравоохранения, недостаточно, эта сфера снова нуждается в поддержке федерального уровня, заявил Владимир Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области.

Он напомнил, что в рамках профильного нацпроекта до 2024 года на здравоохранение выделено триллион и триста миллиардов рублей. Глава государства назвал эту сумму "приличной", однако раскритиковал ее распределение.

"Он (бюджет проекта "Здравоохранение". — Прим. ред.) сверстан таким образом, что на "первичку" <...> (выделено. — Прим. ред.) 237 миллиардов, но этого недостаточно", — уточнил президент, призвав эффективно и "с умом" расходовать средства.

Путин затронул и такие темы, как ошибки медиков при диагностировании, злоупотребления при установлении инвалидности, число абортов, ответственность врачей за утрату наркотических препаратов и цифровой документооборот.

Президент допустил ужесточение наказания за ошибки при обследовании пациентов и установлении инвалидности, но отметил, что ответственность за недобросовестное исполнение обязанностей должна применяться и сейчас, в соответствии с действующим законом.

"Важно не ужесточение, а важно, чтобы наказание было неизбежным, тогда и не нужно будет ужесточать", — пояснил он.

При этом Путин призвал разработать нормы, которые позволят уйти от избыточной ответственности врачей за утрату наркотических препаратов, чтобы "не напрягать медиков и дать им возможность нормально работать".

Отметил президент и положительные тенденции, в частности сокращение числа абортов: на сто тысяч в целом по стране с прошлого года. Он также заявил, что не против привлечения НКО для консультаций женщин, которые решили прервать беременность, однако призвал делать это на условиях добровольности.

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Кроме того, глава государства сказал, что дополнительную тысячу рублей, на которую с 2020 года увеличится стоимость родового сертификата, нужно рекомендовать использовать на оплату противоабортного психологического консультирования.