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РИА Новости

Путин обсудил с калининградцами проблемы здравоохранения

13:24 31.10.2019 (обновлено: 17:12 31.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КАЛИНИНГРАД, 31 окт — РИА Новости. Средств, выделяемых на первичное звено здравоохранения, недостаточно, эта сфера снова нуждается в поддержке федерального уровня, заявил Владимир Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области.
Он напомнил, что в рамках профильного нацпроекта до 2024 года на здравоохранение выделено триллион и триста миллиардов рублей. Глава государства назвал эту сумму "приличной", однако раскритиковал ее распределение.

"Он (бюджет проекта "Здравоохранение". — Прим. ред.) сверстан таким образом, что на "первичку" <...> (выделено. — Прим. ред.) 237 миллиардов, но этого недостаточно", — уточнил президент, призвав эффективно и "с умом" расходовать средства.

Путин затронул и такие темы, как ошибки медиков при диагностировании, злоупотребления при установлении инвалидности, число абортов, ответственность врачей за утрату наркотических препаратов и цифровой документооборот.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи. 9 октября 2019
9 октября, 17:42РИА Новости
Путин обсудил с Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения
Президент допустил ужесточение наказания за ошибки при обследовании пациентов и установлении инвалидности, но отметил, что ответственность за недобросовестное исполнение обязанностей должна применяться и сейчас, в соответствии с действующим законом.
"Важно не ужесточение, а важно, чтобы наказание было неизбежным, тогда и не нужно будет ужесточать", — пояснил он.
При этом Путин призвал разработать нормы, которые позволят уйти от избыточной ответственности врачей за утрату наркотических препаратов, чтобы "не напрягать медиков и дать им возможность нормально работать".
Отметил президент и положительные тенденции, в частности сокращение числа абортов: на сто тысяч в целом по стране с прошлого года. Он также заявил, что не против привлечения НКО для консультаций женщин, которые решили прервать беременность, однако призвал делать это на условиях добровольности.
Кроме того, глава государства сказал, что дополнительную тысячу рублей, на которую с 2020 года увеличится стоимость родового сертификата, нужно рекомендовать использовать на оплату противоабортного психологического консультирования.
Помимо этого, Путин заявил, что большинство регионов могут ввести электронный документооборот в медицине до 2021 года, и пообещал поспособствовать этому, попросив Минфин сдвинуть сроки выделения средств на данный проект.
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18 октября, 12:08РИА Новости
Опрос показал, как россияне оценивают уровень развития медицины в стране
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Здоровье - ОбществоВладимир ПутинРоссияКалининград
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31 октября, 14:44
Р Рыбак Иванов
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