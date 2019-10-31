Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки медиков при обследовании

КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключил ужесточение наказания для медиков за допускаемые ошибки при обследовании пациентов и установлении инвалидности.

"Я не исключаю, пожалуйста, здесь министр (здравоохранения РФ Вероника Скворцова) присутствует и вице-премьер (Татьяна Голикова), который курирует эту сферу, поэтому прошу вас на этот счет еще раз подумать, если действительно нужно усиливать это наказание, то, конечно, я не буду возражать" - сказал Путин на встрече с общественниками.