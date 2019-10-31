Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки медиков при обследовании

КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключил ужесточение наказания для медиков за допускаемые ошибки при обследовании пациентов и установлении инвалидности.
"Я не исключаю, пожалуйста, здесь министр (здравоохранения РФ Вероника Скворцова) присутствует и вице-премьер (Татьяна Голикова), который курирует эту сферу, поэтому прошу вас на этот счет еще раз подумать, если действительно нужно усиливать это наказание, то, конечно, я не буду возражать" - сказал Путин на встрече с общественниками.
12 апреля, 17:53ТОКПсихиатр вместо реанимации. Школьница умерла из-за врачебной ошибки15-летняя Ангелина умерла от сердечной недостаточности в психиатрической больнице, куда она поступила с диагнозом "тяжелая депрессия". Несколько месяцев врачи не могли разобраться в анализах девочки, но то, как отнеслись к Ангелине в это время, повергает в шок.
При этом он отметил, что наказание за недобросовестное исполнение своих обязанностей, может быть в соответствии с действующим законом применено и сейчас. "Важно не ужесточение, а важно, чтобы наказание было неизбежным, тогда и не нужно будет ужесточать", - пояснил Путин.