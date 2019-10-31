Путин рассказал о сокращении числа абортов в России

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Число сделанных в этом году в России абортов сократилось примерно на 100 тысяч по сравнению с прошлым годом, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"У нас сократилось количество абортов с прошлого года, на 100 тысяч примерно", - сказал Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области.
Так он отреагировал на выступление руководителя кризисного центра "Дом для мамы" Марии Колесниковой, которая сообщила, что в прошлом году по желанию женщин в России было совершено 295 тысяч абортов, а по экспертным оценка - порядка миллиона.