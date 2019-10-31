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РИА Новости

Путин рассказал о сокращении числа абортов в России

13:23 31.10.2019 (обновлено: 13:26 31.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
 Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Число сделанных в этом году в России абортов сократилось примерно на 100 тысяч по сравнению с прошлым годом, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"У нас сократилось количество абортов с прошлого года, на 100 тысяч примерно", - сказал Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области.
Так он отреагировал на выступление руководителя кризисного центра "Дом для мамы" Марии Колесниковой, которая сообщила, что в прошлом году по желанию женщин в России было совершено 295 тысяч абортов, а по экспертным оценка - порядка миллиона.
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