Путин рассказал о сокращении числа абортов в России

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Число сделанных в этом году в России абортов сократилось примерно на 100 тысяч по сравнению с прошлым годом, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"У нас сократилось количество абортов с прошлого года, на 100 тысяч примерно", - сказал Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области.