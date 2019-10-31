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РИА Новости

Зеленский заявил о готовности Украины ускорить подготовку к членству в НАТО

13:21 31.10.2019
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© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве
КИЕВ, 31 окт - РИА Новости. Украина готова еще теснее сотрудничать с Североатлантическим альянсом и ускорить подготовку к членству в НАТО, не снимая с повестки дня возможность получения плана действий относительно членства, заявил в четверг президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет подавать повторно заявку на получение плана действий относительно членства в НАТО, считает, что этот вопрос должен быть техническим, а не политическим.
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"Мы готовы еще теснее сотрудничать с Альянсом и ускорить подготовку к членству в НАТО, не снимая с повестки дня возможность присоединения Украины к плану действий относительно членства в НАТО", - сказал Зеленский.
Он отметил, что Киев готов уже сегодня практической работой подтверждать, что "Украина заслуживает такой формат отношений с Альянсом".
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко предложил главе государства Владимиру Зеленскому и Верховной раде поднять вопрос о плане действий относительно членства в НАТО на декабрьском саммите альянса.
План действий по подготовке к членству в НАТО - это программа, призванная подготовить страну-кандидата к вступлению в альянс. В рамках плана предоставляются ежегодные программы подготовки к будущему членству, где отражены политические, экономические, оборонные, ресурсные, правовые аспекты и аспекты, связанные с безопасностью. НАТО, в свою очередь, оказывает кандидатам консультационную и практическую поддержку в этом процессе.
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Слияние с НАТО укрепит обороноспособность Украины, уверен Зеленский
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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