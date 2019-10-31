Зеленский заявил о готовности Украины ускорить подготовку к членству в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве

КИЕВ, 31 окт - РИА Новости. Украина готова еще теснее сотрудничать с Североатлантическим альянсом и ускорить подготовку к членству в НАТО, не снимая с повестки дня возможность получения плана действий относительно членства, заявил в четверг президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет подавать повторно заявку на получение плана действий относительно членства в НАТО, считает, что этот вопрос должен быть техническим, а не политическим.

"Мы готовы еще теснее сотрудничать с Альянсом и ускорить подготовку к членству в НАТО, не снимая с повестки дня возможность присоединения Украины к плану действий относительно членства в НАТО", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Киев готов уже сегодня практической работой подтверждать, что "Украина заслуживает такой формат отношений с Альянсом".

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко предложил главе государства Владимиру Зеленскому и Верховной раде поднять вопрос о плане действий относительно членства в НАТО на декабрьском саммите альянса.

План действий по подготовке к членству в НАТО - это программа, призванная подготовить страну-кандидата к вступлению в альянс. В рамках плана предоставляются ежегодные программы подготовки к будущему членству, где отражены политические, экономические, оборонные, ресурсные, правовые аспекты и аспекты, связанные с безопасностью. НАТО, в свою очередь, оказывает кандидатам консультационную и практическую поддержку в этом процессе.