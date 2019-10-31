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РИА Новости

В ОП предложили разработать систему цифровизации отчетности НКО

13:17 31.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Черных / Перейти в фотобанкЕлена Тополева-Солдунова
Елена Тополева-Солдунова
© РИА Новости / Сергей Черных
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Елена Тополева-Солдунова. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Методические рекомендации по стандартизации и тарификации уникальных услуг НКО, а также систему цифровизации их отчетности предлагает разработать председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.
"Мы организовали общественный мониторинг реализации мер по обеспечению доступа НКО к оказанию услуг в социальной сфере в субъектах России и в отдельных отраслях социальной сферы. Запрашиваемую информацию предоставили 46 общественных палат регионов и 190 НКО. Среди выявленных ключевых проблем – большой разрыв между оказанием услуги и возмещением затрат из бюджета, а также заниженные тарифы на услуги и избыточная бумажная отчетность. В связи с этим мы предлагаем разработать методические рекомендации по стандартизации уникальных услуг НКО, обеспечить цифровизацию отчетности и формирование механизмов координации деятельности всех участников рынка услуг", - рассказала Тополева-Солдунова на форуме "Сообщество".
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На основе данных мониторинга член ОП РФ также предлагает проводить анализ региональной правоприменительной практики, чтобы определять конкретные барьеры социальной защиты и социального обслуживания. Кроме того, среди инициатив Комиссии – развитие практики персонифицированного финансирования дополнительного образования по сертификатам.
"Мы также предлагаем внести изменения в постановление правительства РФ, обеспечив возможность участия в конкурсе на предоставление гранта НКО регионального и муниципального уровней в сфере физической культуры и спорта в форме субсидий", - добавила Тополева-Солдунова.
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Елена Тополева-СолдуноваОбщественная палата РФРоссияОбщество
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