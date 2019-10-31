В ОП предложили разработать систему цифровизации отчетности НКО

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Методические рекомендации по стандартизации и тарификации уникальных услуг НКО, а также систему цифровизации их отчетности предлагает разработать председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

"Мы организовали общественный мониторинг реализации мер по обеспечению доступа НКО к оказанию услуг в социальной сфере в субъектах России и в отдельных отраслях социальной сферы. Запрашиваемую информацию предоставили 46 общественных палат регионов и 190 НКО. Среди выявленных ключевых проблем – большой разрыв между оказанием услуги и возмещением затрат из бюджета, а также заниженные тарифы на услуги и избыточная бумажная отчетность. В связи с этим мы предлагаем разработать методические рекомендации по стандартизации уникальных услуг НКО, обеспечить цифровизацию отчетности и формирование механизмов координации деятельности всех участников рынка услуг", - рассказала Тополева-Солдунова на форуме "Сообщество".

На основе данных мониторинга член ОП РФ также предлагает проводить анализ региональной правоприменительной практики, чтобы определять конкретные барьеры социальной защиты и социального обслуживания. Кроме того, среди инициатив Комиссии – развитие практики персонифицированного финансирования дополнительного образования по сертификатам.