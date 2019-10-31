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РИА Новости

Минздрав Новосибирской области опроверг слухи о сокращении врачей на 58%

13:15 31.10.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСтетоскоп
Стетоскоп
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Стетоскоп. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 31 окт – РИА Новости. Минздрав Новосибирской области опроверг данные о том, что число врачей в регионе в 2018 году сократилось сразу на 58%, подчеркнув, что тенденция, наоборот, положительная.
Издание РБК в четверг со ссылкой на данные Минздрава России сообщило, что в 54 регионах России число врачей в 2018 году сократилось. Наиболее негативную динамику на конец 2018 года якобы показала Бурятия (сокращение на 59%), на втором месте Новосибирская область с сокращением на 58% - здесь якобы из 11 тысяч врачей остались 4613.
Леонид Печатников. Архивное фото
23 марта 2015, 14:41РИА Новости
Печатников: расчеты по сокращению врачей в Москве являются ошибочнымиЗаммэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников отметил, что Росстат учитывает только государственные медучреждения, а ведомственные не учитывает. Он добавил, что в расчеты Росстата также не входят больницы и медучреждения частных компаний, таких как ОАО "Российские железные дороги".
"Представленная в ряде СМИ информация о том, что в Новосибирской области в 2018 году количество врачей сократилось на 58%, не соответствует действительности. По официальным статистическим данным министерства здравоохранения Новосибирской области, количество врачей в регионе в 2018 году увеличилось", - прокомментировали РИА Новости областном минздраве.
В министерстве сообщили, что всего в Новосибирской области в 2018 году число врачей всех специальностей с учетом работающих в федеральных учреждениях составило 11 090 человек. Из них 6,2 тысячи человек оказывают медпомощь амбулаторно, а в стационарах – 4,4 тысячи. При этом 443 человека – это врачи скорой помощи и сотрудники медучреждений особого типа.
По данным регионального министерства, в 2017 году общее число врачей составляло 11005 человек.
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Новосибирская областьОбщество
Популярные комментарии
Сейчас большинство людей лечатся за границей, поэтому в России столько врачей не нужно.
31 октября, 13:55
Анатолий Сердюков
5710029
Те кто рапортует о росте числа мед работников, просто складывают персонал бесплатных и платных учреждений . Если половина населения РФ , у которой денег хватает только на еду и одежду , видит лишь жалкие остатки бесплатной медицины , она и говорит , что врачей не осталось , потому что не в состоянии оплачивать платные услуги . Поэтому цифры предоставляемые минздравами регионов - это явная фальшивка , предназначенная замазать глаза , чтобы не видеть этой проблемы .
31 октября, 15:16
L Layf Erickson
1801300
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