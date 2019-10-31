Минздрав Новосибирской области опроверг слухи о сокращении врачей на 58%

НОВОСИБИРСК, 31 окт – РИА Новости. Минздрав Новосибирской области опроверг данные о том, что число врачей в регионе в 2018 году сократилось сразу на 58%, подчеркнув, что тенденция, наоборот, положительная.

Издание РБК в четверг со ссылкой на данные Минздрава России сообщило, что в 54 регионах России число врачей в 2018 году сократилось. Наиболее негативную динамику на конец 2018 года якобы показала Бурятия (сокращение на 59%), на втором месте Новосибирская область с сокращением на 58% - здесь якобы из 11 тысяч врачей остались 4613.

"Представленная в ряде СМИ информация о том, что в Новосибирской области в 2018 году количество врачей сократилось на 58%, не соответствует действительности. По официальным статистическим данным министерства здравоохранения Новосибирской области, количество врачей в регионе в 2018 году увеличилось", - прокомментировали РИА Новости областном минздраве.

В министерстве сообщили, что всего в Новосибирской области в 2018 году число врачей всех специальностей с учетом работающих в федеральных учреждениях составило 11 090 человек. Из них 6,2 тысячи человек оказывают медпомощь амбулаторно, а в стационарах – 4,4 тысячи. При этом 443 человека – это врачи скорой помощи и сотрудники медучреждений особого типа.