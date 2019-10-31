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РИА Новости

Зеленский прокомментировал решение Дании по "Северному потоку — 2"

13:14 31.10.2019 (обновлено: 15:49 31.10.2019)
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 31 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Дании разрешить прокладку "Северного потока — 2" на своем шельфе.
Дания стала последней из стран, которая выдала разрешение на строительство участка газопровода, соединяющего Россию и Германию.
Строительство газопровода Северный поток — 2
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Зеленский в ходе брифинга выразил мнение, что тему строительства "Северного потока — 2" можно отнести к сфере геополитики.
"Поэтому я скажу откровенно. Это усиливает Россию и ослабляет Европу", — заявил президент Украины, добавив, что решение Дании было ожидаемым.
По словам главы государства, он лично и украинское правительство были готовы к такому шагу Копенгагена.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод пройдет от побережья России через Балтийское море до территории Германии через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG работает над завершением строительства газопровода в ближайшие месяцы, сроки укладки участка в водах Дании зависят от погоды и условий разрешения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Nord Stream 2 AG.
Как заявил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер, оператор проекта "Северный поток — 2" намерен достроить газопровод в срок, прокладка у Дании может занять около пяти недель. Газопровод планировалось достроить в 2019 году.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21РИА Новости
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Северный поток-2Владимир ЗеленскийДанияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Никто же не заставляет никого покупать российский газ и никто не вправе указывать России каким образом продаваемый газ доставлять покупателям. И что будет с Украиной без транзита российского газа нас совершенно не волнует, принимая во внимание стремление Украины к вступлению в НАТО. Не собирались бы в НАТО может быть и Крам до сих пор был Украинским и войны бы на Донбассе бы не было.
31 октября, 13:39
АСАндрей Ст
9810002
Ну так порадуйся за братский народ! Чего набычился?
31 октября, 13:16
Андрей
28380001
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