Зеленский прокомментировал решение Дании по "Северному потоку — 2"

КИЕВ, 31 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Дании разрешить прокладку "Северного потока — 2" на своем шельфе.

Дания стала последней из стран, которая выдала разрешение на строительство участка газопровода, соединяющего Россию и Германию.

Зеленский в ходе брифинга выразил мнение, что тему строительства "Северного потока — 2" можно отнести к сфере геополитики.

"Поэтому я скажу откровенно. Это усиливает Россию и ослабляет Европу", — заявил президент Украины, добавив, что решение Дании было ожидаемым.

По словам главы государства, он лично и украинское правительство были готовы к такому шагу Копенгагена.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод пройдет от побережья России через Балтийское море до территории Германии через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG работает над завершением строительства газопровода в ближайшие месяцы, сроки укладки участка в водах Дании зависят от погоды и условий разрешения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Nord Stream 2 AG.