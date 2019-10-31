В Нью-Йорке ресторанам запретили продавать фуа-гра

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Городской совет Нью-Йорка одобрил законопроект, согласно которому предприятиям общественного питания будет запрещено продавать фуа-гра и другие продукты, для производства которых насильно откармливают птиц.

В среду 46 членов городского совета Нью-Йорка проголосовали за принятие законопроекта "Запрет на продажу или заготовки продукции, полученной из принудительно откормленной домашней птицы". Против законопроекта выступило шесть человек.

Согласно тексту законопроекта, "ни одно розничное продовольственное учреждение или предприятие общественного питания не должно хранить, предлагать к продаже или продавать какой-либо продукт принудительного откармливания".

В законопроекте отмечается, что продукты, "имеющее этикетку "фуа-гра" или указанные в меню как "фуа-гра", будут считаться продуктом принудительного кормления, пока не доказано обратное.

В качестве наказания законопроект предусматривает штраф "в размере не менее 500 и не более 2000 долларов".

Отмечается, что закон вступит в силу через три года после подписания.