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РИА Новости

В Нью-Йорке ресторанам запретили продавать фуа-гра

13:10 31.10.2019 (обновлено: 15:15 31.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Нью-Йорк. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Городской совет Нью-Йорка одобрил законопроект, согласно которому предприятиям общественного питания будет запрещено продавать фуа-гра и другие продукты, для производства которых насильно откармливают птиц.
В среду 46 членов городского совета Нью-Йорка проголосовали за принятие законопроекта "Запрет на продажу или заготовки продукции, полученной из принудительно откормленной домашней птицы". Против законопроекта выступило шесть человек.
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Согласно тексту законопроекта, "ни одно розничное продовольственное учреждение или предприятие общественного питания не должно хранить, предлагать к продаже или продавать какой-либо продукт принудительного откармливания".
В законопроекте отмечается, что продукты, "имеющее этикетку "фуа-гра" или указанные в меню как "фуа-гра", будут считаться продуктом принудительного кормления, пока не доказано обратное.
В качестве наказания законопроект предусматривает штраф "в размере не менее 500 и не более 2000 долларов".
Отмечается, что закон вступит в силу через три года после подписания.
Фуа-гра (в переводе с французского - "жирная печень") - это специальным образом приготовленная печень откормленного гуся или утки.
Тигр
12 октября, 23:37РИА Новости
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Нью-Йорк (штат)СШАВ мире
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