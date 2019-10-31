Фильм чувашского режиссера Алекса Плата победил на кинофестивале в США

Фильм, снятый в Чувашии к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, рассказывает о детях войны. Автор сценария и режиссер фильма – Алекс Плат, композитор и звукорежиссер – Алексей Гордеев.

В пресс-службе добавили, что всего на кинофестивале были представлены более 300 работ со всего мира. Кинофестиваль проводится в районе Марина дель Рей в Лос-Анджелесе с 2011 года. В этом году фестиваль проходил с 18 по 24 октября.