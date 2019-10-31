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РИА Новости
Чувашская Республика

Фильм чувашского режиссера Алекса Плата победил на кинофестивале в США

13:10 31.10.2019
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© Flickr / Stig NygaardЛос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
© Flickr / Stig Nygaard
ЧЕБОКСАРЫ, 31 окт – РИА Новости. Документальный фильм "Запечатленные временем" чувашского режиссера Алекса Плата одержал победу на кинофестивале "Marina del Rey Film Festival 2019" в Лос-Анджелесе, США в номинации "Лучший международный документальный фильм", сообщает пресс-служба администрации главы республики.
Фильм, снятый в Чувашии к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, рассказывает о детях войны. Автор сценария и режиссер фильма – Алекс Плат, композитор и звукорежиссер – Алексей Гордеев.
В пресс-службе добавили, что всего на кинофестивале были представлены более 300 работ со всего мира. Кинофестиваль проводится в районе Марина дель Рей в Лос-Анджелесе с 2011 года. В этом году фестиваль проходил с 18 по 24 октября.
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Чувашская РеспубликаЛос-АнджелесСША
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