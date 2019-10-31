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РИА Новости

НАТО подтвердила перспективы вступления Украины в альянс

13:06 31.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 31 окт – РИА Новости. НАТО по итогам консультаций в четверг в Киеве подтвердила, что привержена решению Бухарестского саммита о перспективах украинского членства в альянсе, говорится в заявлении комиссии Украина-НАТО.
"В свете вновь заявленных стремлений Украины к членству в НАТО мы поддерживаем наши решения, принятые на Бухарестском саммите и последующих саммитах. Мы будем вместе работать над укреплением и адаптацией нашего особого партнерства в рамках Комиссии НАТО-Украина, которое будет способствовать построению стабильной, мирной и неделимой Европы", - говорится в документе, распространенном пресс-службой альянса.
В нем также выражается позиция, что стабильная Украина "является ключом к евроатлантической безопасности", и отмечается "способность Украины вносить свой вклад в евроатлантическую безопасность".
"Союзники признают заинтересованность Украины в расширении возможностей в рамках партнерской инициативы оперативной совместимости и рассмотрят этот вопрос с учетом решений, принятых на встречах в Уэльсе, Варшаве и Брюсселе", - говорится в заявлении.
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Союзники также обязались "продолжать поддерживать усилия Украины по укреплению ее устойчивости к гибридным угрозам, в том числе через активизацию деятельности в рамках платформы НАТО-Украина по противодействию гибридным угрозам".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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