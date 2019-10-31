НАТО подтвердила перспективы вступления Украины в альянс

БРЮССЕЛЬ, 31 окт – РИА Новости. НАТО по итогам консультаций в четверг в Киеве подтвердила, что привержена решению Бухарестского саммита о перспективах украинского членства в альянсе, говорится в заявлении комиссии Украина-НАТО.

"В свете вновь заявленных стремлений Украины к членству в НАТО мы поддерживаем наши решения, принятые на Бухарестском саммите и последующих саммитах. Мы будем вместе работать над укреплением и адаптацией нашего особого партнерства в рамках Комиссии НАТО-Украина, которое будет способствовать построению стабильной, мирной и неделимой Европы", - говорится в документе, распространенном пресс-службой альянса.

В нем также выражается позиция, что стабильная Украина "является ключом к евроатлантической безопасности", и отмечается "способность Украины вносить свой вклад в евроатлантическую безопасность".

"Союзники признают заинтересованность Украины в расширении возможностей в рамках партнерской инициативы оперативной совместимости и рассмотрят этот вопрос с учетом решений, принятых на встречах в Уэльсе, Варшаве и Брюсселе", - говорится в заявлении.

Союзники также обязались "продолжать поддерживать усилия Украины по укреплению ее устойчивости к гибридным угрозам, в том числе через активизацию деятельности в рамках платформы НАТО-Украина по противодействию гибридным угрозам".