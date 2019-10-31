В ДНР заявили, что украинские силовики минируют зону отвода сил в Донбассе

ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские силовики установили 16 противотанковых мин и обстреляли беспилотник ОБСЕ в районе населенного пункта Петровское, который обозначен как участок отвода сил в Донбассе, заявил журналистам в четверг представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Противник продолжает укреплять свои позиции в районах вблизи участка разведения №3 "Петровское". Так, выявлено оборудование позиций боевиками 128-й бригады вооруженных формирований Украины и установка 16 противотанковых мин в 100 метрах от траншей... В целях нагнетания обстановки в районе разведения №3 боевиками этой же бригады был обстрелян БПЛА миссии ОБСЕ в районе Богдановки", - сказал представитель ведомства.

По его словам, силовики также установили 200 противотанковых мин вдоль дороги между населенными пунктами Николаевка и Докучаевск к югу от Донецка и 21 мину на самой дороге.

Во вторник ополченцы и украинские силовики начали процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе города Золотое. На весь процесс отводится три дня. В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Петровском отвод должен начаться 4 ноября.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.