В ДНР заявили, что украинские силовики минируют зону отвода сил в Донбассе

ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские силовики установили 16 противотанковых мин и обстреляли беспилотник ОБСЕ в районе населенного пункта Петровское, который обозначен как участок отвода сил в Донбассе, заявил журналистам в четверг представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Противник продолжает укреплять свои позиции в районах вблизи участка разведения №3 "Петровское". Так, выявлено оборудование позиций боевиками 128-й бригады вооруженных формирований Украины и установка 16 противотанковых мин в 100 метрах от траншей... В целях нагнетания обстановки в районе разведения №3 боевиками этой же бригады был обстрелян БПЛА миссии ОБСЕ в районе Богдановки", - сказал представитель ведомства.
По его словам, силовики также установили 200 противотанковых мин вдоль дороги между населенными пунктами Николаевка и Докучаевск к югу от Донецка и 21 мину на самой дороге.
Во вторник ополченцы и украинские силовики начали процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе города Золотое. На весь процесс отводится три дня. В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Петровском отвод должен начаться 4 ноября.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
Вчера, 15:45Сказано в эфиреЭксперт: в вопросе Донбасса Зеленский не делает единственно возможного шагаВладимир Зеленский перечислил три этапа, необходимые, по его мнению, для достижения мира в Донбассе. Директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление украинского президента.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.