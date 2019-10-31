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РИА Новости
Ивановская область

Ивановская область в 29-й раз откроет фестиваль "Дни российской культуры"

13:01 31.10.2019
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© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкГорода России. Иваново
Города России. Иваново
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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ИВАНОВО, 31 окт – РИА Новости. Более 300 мероприятий объединит 29-й фестиваль искусств "Дни российской культуры", который пройдет в Ивановской области с 31 октября по 7 ноября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"XXIX фестиваль искусств "Дни российской культуры" откроется 31 октября концертом камерного ансамбля "Солисты Москвы". Художественный руководитель коллектива – известный российский музыкант Юрий Башмет", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что фестиваль "Дни российской культуры" является уникальным просветительским проектом, направленным на популяризацию лучших образцов российской культуры. В его рамках на площадках города Иваново и муниципальных образований региона состоится более 300 мероприятий. Это концерты, спектакли, выставки, творческие встречи, кинопоказы и другие культурные события.
Организаторами фестиваля искусств выступают департамент культуры и туризма Ивановской области, Ивановская государственная филармония, администрация города Иваново. Мероприятие проводится при поддержке правительства Ивановской области.
Города России. Иваново
12:35Ивановская область
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