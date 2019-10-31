Ивановская область в 29-й раз откроет фестиваль "Дни российской культуры"

ИВАНОВО, 31 окт – РИА Новости. Более 300 мероприятий объединит 29-й фестиваль искусств "Дни российской культуры", который пройдет в Ивановской области с 31 октября по 7 ноября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

Он добавил, что фестиваль "Дни российской культуры" является уникальным просветительским проектом, направленным на популяризацию лучших образцов российской культуры. В его рамках на площадках города Иваново и муниципальных образований региона состоится более 300 мероприятий. Это концерты, спектакли, выставки, творческие встречи, кинопоказы и другие культурные события.