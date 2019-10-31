Татарстан и Белоруссия намерены в декабре подписать ряд соглашений

"В декабре этого года планируется визит президента республики для обсуждения всех важнейших вопросов нашего сотрудничества. На сегодняшний день занимаемся организационной подготовкой насыщенной деловой программы. Традиционно мы приезжаем с нашими крупнейшими предприятиями малого и среднего бизнеса. В том числе, планируется подписание нескольких соглашений и встреча с активом татарских общин Республики Беларусь. В настоящее время татарская диаспора в Беларуси насчитывает около 10 тысяч человек. В 2018 году татарская диаспора отметила свою 620-ю годовщину", - сообщил Каримов.