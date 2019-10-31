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РИА Новости
Союзное государство

Татарстан и Белоруссия намерены в декабре подписать ряд соглашений

12:58 31.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Казань
Города России. Казань
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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КАЗАНЬ, 31 окт – РИА Новости. Делегация из Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым в декабре посетит Белоруссию, где планирует подписать ряд соглашений и встретиться с активом татарских общин.
Об этом журналистам России и Белоруссии сообщил заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов.

"В декабре этого года планируется визит президента республики для обсуждения всех важнейших вопросов нашего сотрудничества. На сегодняшний день занимаемся организационной подготовкой насыщенной деловой программы. Традиционно мы приезжаем с нашими крупнейшими предприятиями малого и среднего бизнеса. В том числе, планируется подписание нескольких соглашений и встреча с активом татарских общин Республики Беларусь. В настоящее время татарская диаспора в Беларуси насчитывает около 10 тысяч человек. В 2018 году татарская диаспора отметила свою 620-ю годовщину", - сообщил Каримов.

Представители СМИ России и Беларуси прибыли в Республику Татарстан 29 октября - 1 ноября в рамках пресс-тура, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня". В ходе визита - посещение медицинского, химического и автомобильного предприятий, а также достопримечательностей Казани: Мечети Кул Шариф, Казанского Кремля, Благовещенского собора. Кроме того, журналисты побывали в Болгарском государственном историко-архитектурном заповеднике, в уникальном Музее Янки Купалы в с. Печищи, где в 1941-1942 годы белорусский поэт жил с женой в эвакуации, а также планируют познакомиться с достопримечательностями Свияжска.
Казань
29 октября, 19:47Союзное государство
Стартовал пресс-тур журналистов Союзного государства в Татарстан
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