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РИА Новости

США получат новые космические корабли не раньше 2021 года, заявил Рогозин

12:56 31.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк Дмитрий Рогозин
 Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Испытания американских коммерческих кораблей завершатся не ранее 2021 года, заявил журналистам в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Из-за этой ситуации американцам, по его словам, пришлось запрашивать у "Роскосмоса" места на российских кораблях "Союз". Россия пошла навстречу, но вынуждена будет "ужать" свои экипажи и сократить научную программу на МКС.
"[Испытания американский кораблей] закончатся не в 2019 году, а в 2021 году - не раньше", - сказал Рогозин.
Сейчас свои корабли тестируют компании SpaceX и Boeing.
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