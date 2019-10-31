США получат новые космические корабли не раньше 2021 года, заявил Рогозин

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Испытания американских коммерческих кораблей завершатся не ранее 2021 года, заявил журналистам в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Из-за этой ситуации американцам, по его словам, пришлось запрашивать у "Роскосмоса" места на российских кораблях "Союз". Россия пошла навстречу, но вынуждена будет "ужать" свои экипажи и сократить научную программу на МКС.

"[Испытания американский кораблей] закончатся не в 2019 году, а в 2021 году - не раньше", - сказал Рогозин.