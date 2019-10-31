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РИА Новости

Комиссия Украина-НАТО согласовала итоговое заявление в Киеве

12:54 31.10.2019
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© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
БРЮССЕЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Комиссии Украина-НАТО удалось согласовать в четверг заявление по итогам заседания в Киеве, хотя Венгрия грозилась ранее блокировать его, в документ включили упоминание о языковом вопросе.
В среду глава МИД Венгрии Петера Сийярто заявлял, что Будапешт ветировал декларацию по Украине послов при НАТО, так как ее проект не обязывал Киев соблюдать права венгерского меньшинства в этой стране.
"Что касается закона "Об образовании", принятого Верховной Радой в сентябре 2017 года, то союзники призывают Украину полностью выполнить рекомендации и выводы Венецианской комиссии. Украина привержена этому", - говорится в одном из пунктов заявления.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до 2020 года.
В прошлом году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.
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