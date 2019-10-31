Комиссия Украина-НАТО согласовала итоговое заявление в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве

БРЮССЕЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Комиссии Украина-НАТО удалось согласовать в четверг заявление по итогам заседания в Киеве, хотя Венгрия грозилась ранее блокировать его, в документ включили упоминание о языковом вопросе.

В среду глава МИД Венгрии Петера Сийярто заявлял, что Будапешт ветировал декларацию по Украине послов при НАТО, так как ее проект не обязывал Киев соблюдать права венгерского меньшинства в этой стране.

"Что касается закона "Об образовании", принятого Верховной Радой в сентябре 2017 года, то союзники призывают Украину полностью выполнить рекомендации и выводы Венецианской комиссии. Украина привержена этому", - говорится в одном из пунктов заявления.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до 2020 года.

В прошлом году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.