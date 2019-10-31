На Ростовской АЭС могут испытать "противоаварийное" ядерное топливо

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Испытания опытных топливных сборок на базе российского так называемого толерантного ядерного топлива для АЭС, применение которого, как считается, поможет предотвращать тяжелые аварии на атомных станциях, могут пройти на одном из энергоблоков Ростовской АЭС, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".

Согласно этим материалам, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" выполнит работы по обоснованию безопасности применения на Ростовской АЭС экспериментальных топливных сборок в "толерантном" исполнении.

Ранее в четверг топливная компания Росатома ТВЭЛ сообщила, что первая фаза реакторных испытаний российского толерантного ядерного топлива прошла успешно. Эти испытания идут на базе исследовательского реактора МИР на предприятии Росатома "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область). В реакторе МИР для опытных тепловыделяющих элементов созданы условия, максимально приближенные к условиям эксплуатации и параметрам теплоносителей энергетических водо-водяных российских реакторов типа ВВЭР и зарубежных реакторов типа PWR, используемых на АЭС.

На основании данных, полученных после первой фазы испытаний, предстоит определить оптимальное сочетание материалов оболочки, а также выполнить расчеты и обоснования нейтронно-физических характеристик активных зон водо-водяных реакторов. Следующим важным этапом станет загрузка в энергетический реактор одной из российских АЭС опытных топливных сборок с отдельными тепловыделяющими элементами в "толерантном" исполнении, она планируется на 2020 год.