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РИА Новости
Ядерные технологии

На Ростовской АЭС могут испытать "противоаварийное" ядерное топливо

12:50 31.10.2019
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© Фото : управление информации и общественных связей РостАЭСЗагрузка ядерного топлива в реактор третьего блока Ростовской АЭС
Загрузка ядерного топлива в реактор третьего блока Ростовской АЭС
© Фото : управление информации и общественных связей РостАЭС
Загрузка ядерного топлива в реактор третьего блока Ростовской АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Испытания опытных топливных сборок на базе российского так называемого толерантного ядерного топлива для АЭС, применение которого, как считается, поможет предотвращать тяжелые аварии на атомных станциях, могут пройти на одном из энергоблоков Ростовской АЭС, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".
Согласно этим материалам, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" выполнит работы по обоснованию безопасности применения на Ростовской АЭС экспериментальных топливных сборок в "толерантном" исполнении.
Ранее в четверг топливная компания Росатома ТВЭЛ сообщила, что первая фаза реакторных испытаний российского толерантного ядерного топлива прошла успешно. Эти испытания идут на базе исследовательского реактора МИР на предприятии Росатома "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область). В реакторе МИР для опытных тепловыделяющих элементов созданы условия, максимально приближенные к условиям эксплуатации и параметрам теплоносителей энергетических водо-водяных российских реакторов типа ВВЭР и зарубежных реакторов типа PWR, используемых на АЭС.
На основании данных, полученных после первой фазы испытаний, предстоит определить оптимальное сочетание материалов оболочки, а также выполнить расчеты и обоснования нейтронно-физических характеристик активных зон водо-водяных реакторов. Следующим важным этапом станет загрузка в энергетический реактор одной из российских АЭС опытных топливных сборок с отдельными тепловыделяющими элементами в "толерантном" исполнении, она планируется на 2020 год.
Логотип Росатом
11:59Ядерные технологии
В Росатоме сообщили о ходе испытаний "противоаварийного" топлива АЭС
В мире активно идут работы по созданию толерантного ядерного топлива (accident tolerant fuel), устойчивого к авариям с потерей теплоносителя. При таких авариях прекращается подача охлаждающей воды в активную зону ядерного реактора, что ведет к перегреву ядерного топлива. В результате повышения температуры циркониевых оболочек тепловыделяющих элементов возникает так называемая пароциркониевая реакция, сопровождающаяся выделением дополнительного большого количества тепла и водорода, взрыв которого способен привести к разрушению конструкций атомного энергоблока и выходу радиоактивных веществ в окружающую среду.
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Ядерные технологииРостовской АЭСРостовская область
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