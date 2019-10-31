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РИА Новости

Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском

12:50 31.10.2019 (обновлено: 12:57 31.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПетровское
Петровское
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Петровское. Архивное фото
КИЕВ, 31 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском в Донбассе.

"Если будет все безопасно в Петровском в течение недели, вы знаете, что семь дней должна быть тишина, то 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском",- сказал Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Енсом Столтенбергом в Киеве. Трансляцию вел офис президента в Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Вчера, 15:45Сказано в эфире
Эксперт: в вопросе Донбасса Зеленский не делает единственно возможного шагаВладимир Зеленский перечислил три этапа, необходимые, по его мнению, для достижения мира в Донбассе. Директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление украинского президента.
При этом он отметил, что условием для встречи лидеров стран-членов "нормандского формата" (Украина, РФ, Франция и Германия) было согласование "формулы Штайнмайера, а также разведение сил в Золотом и Петровском в Донбассе.
"Я не вижу никаких сомнений, что у нас состоится встреча, если все стороны стремятся и хотят встретиться "нормандской четверкой", потому что главный результат  - это договоренности о прекращении войны", - сказал Зеленский.
Ранее контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, начать планировали 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против этого. В Киеве заявили, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями вооруженных сил Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции. Во вторник ополченцы и украинские силовики начали процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе города Золотое. На весь процесс отводится три дня.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
09:37Сказано в эфире
Политолог рассказал, кто бы мог помочь Киеву развести силы в Донбассе В МИД РФ призвали мировое сообщество помочь властям Украины в разведении сил в Донбассе. В эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень предположил, кто на Западе заинтересован в мирном урегулировании ситуации.
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