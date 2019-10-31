Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском

"Если будет все безопасно в Петровском в течение недели, вы знаете, что семь дней должна быть тишина, то 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском",- сказал Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Енсом Столтенбергом в Киеве. Трансляцию вел офис президента в Facebook .

Владимир Зеленский перечислил три этапа, необходимые, по его мнению, для достижения мира в Донбассе. Директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление украинского президента.

Эксперт: в вопросе Донбасса Зеленский не делает единственно возможного шага Владимир Зеленский перечислил три этапа, необходимые, по его мнению, для достижения мира в Донбассе. Директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление украинского президента.

При этом он отметил, что условием для встречи лидеров стран-членов "нормандского формата" (Украина, РФ, Франция и Германия) было согласование "формулы Штайнмайера, а также разведение сил в Золотом и Петровском в Донбассе.

"Я не вижу никаких сомнений, что у нас состоится встреча, если все стороны стремятся и хотят встретиться "нормандской четверкой", потому что главный результат - это договоренности о прекращении войны", - сказал Зеленский.

Ранее контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, начать планировали 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против этого. В Киеве заявили, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями вооруженных сил Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции. Во вторник ополченцы и украинские силовики начали процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе города Золотое. На весь процесс отводится три дня.