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РИА Новости

Российский посол прокомментировал информацию о ракетных запусках в КНДР

12:40 31.10.2019
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© Фото : предоставлено посольством РФ в КНДРПосол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
© Фото : предоставлено посольством РФ в КНДР
ПХЕНЬЯН, 31 окт - РИА Новости. Пхеньян обещал мораторий на проведение ядерных испытаний и пусков межконтинентальных ракет, если США пойдут на определенные шаги, но Вашингтон пока этого не предложил, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
"Северная Корея обещала в период до 31 декабря придерживаться моратория на ядерные взрывы и испытания межконтинентальных баллистических ракет при том понимании, что за это время американцы представят в качестве базы двусторонних переговоров "новый метод подсчета", который с одной стороны предусматривал бы гарантии безопасности и беспрепятственного экономического развития республики, а с другой – учитывал бы шаги, уже предпринятые республикой в одностороннем порядке, но по достоинству так до сих пор и не оцененные", - заявил он.
"Такого нового метода Вашингтон все еще не предложил – во всяком случае корейцы об этом заявили после недавних консультаций в Стокгольме, итоги которых они назвали провальными", - добавил посол.
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
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