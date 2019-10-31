Российский посол прокомментировал информацию о ракетных запусках в КНДР

ПХЕНЬЯН, 31 окт - РИА Новости. Пхеньян обещал мораторий на проведение ядерных испытаний и пусков межконтинентальных ракет, если США пойдут на определенные шаги, но Вашингтон пока этого не предложил, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Северная Корея обещала в период до 31 декабря придерживаться моратория на ядерные взрывы и испытания межконтинентальных баллистических ракет при том понимании, что за это время американцы представят в качестве базы двусторонних переговоров "новый метод подсчета", который с одной стороны предусматривал бы гарантии безопасности и беспрепятственного экономического развития республики, а с другой – учитывал бы шаги, уже предпринятые республикой в одностороннем порядке, но по достоинству так до сих пор и не оцененные", - заявил он.