Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье

"Это видео снято лет семь назад, когда этот солдат (Шамсутдинов) еще ребенком был. Это видео известное: было уголовное дело, уже завершено, истязатели в колонии отбывают наказание в Свердловской области. Снято во второй колонии, это взрослая колония", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь свердловского ГУ ФСИН Александр Левченко.