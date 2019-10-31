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РИА Новости

Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье

12:37 31.10.2019 (обновлено: 17:17 31.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.

"Распространенная интернет-изданием "Лента.Ру" якобы видеозапись "издевательств" в воинской части является грубейшей провокацией редакции. Зафиксированное на видеозаписи неизвестного происхождения помещение, действия неустановленных лиц и сам человек не имеют никакого отношения к происшествию в Забайкальском крае 25 октября и вообще к Вооруженным силам", — заявило ведомство.

Подчеркивается, что редакция ввела аудиторию в заблуждение в "погоне за собственной цитируемостью" и соответствующие структуры должны дать этому оценку.

"Это видео снято лет семь назад, когда этот солдат (Шамсутдинов) еще ребенком был. Это видео известное: было уголовное дело, уже завершено, истязатели в колонии отбывают наказание в Свердловской области. Снято во второй колонии, это взрослая колония", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь свердловского ГУ ФСИН Александр Левченко.

В четверг в средствах массовой информации появилось видео, на котором неизвестного мужчину несколько раз окунают головой в унитаз, а затем кто-то нажимает на кнопку слива. Авторы материала утверждали, что речь идет о срочнике Рамиле Шамсутдинове, который 25 октября при смене караула в воинской части 54160 застрелил восьмерых сослуживцев.
Позднее издание Lenta.ru опубликовало опровержение и принесло извинения читателям.
Поселок Горный
Вчера, 08:07РИА Новости
Источник сообщил о конфликте между военными перед стрельбой в Забайкалье
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Стрельба в военной части в ЗабайкальеМинистерство обороны РоссииАндрей КартаполовЗабайкальский крайРоссияПроисшествия
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