Минтранс подготовил расчеты по компенсациям авиакомпаниям по Грузии

"Подсчеты готовы. Методика есть, по ней идет дискуссия. Авиакомпании по-прежнему убеждены, что нужно рассчитывать и упущенную выгоду, и некие косвенные расходы. С нашей точки зрения, мы можем компенсировать авиакомпаниям только прямые убытки. Сейчас вот идут некие мероприятие подготовительные. Мы готовы их доложить в правительство, но пока решения о компенсации за потери Грузии, окончательного решения, как такового нет. Вопрос в процессе обсуждения", - сказал Юрчик, не уточнив объем компенсаций.