Минтранс подготовил расчеты по компенсациям авиакомпаниям по Грузии

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Минтранс РФ подготовил расчеты по компенсациям авиакомпаниям из-за приостановки полетов в Грузию и готов доложить в правительство, окончательного решения по выплатам пока нет, сообщил журналистам замминистра транспорта Александр Юрчик в кулуарах международного авиационного форума "Крылья будущего".
Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоялись 7 июля. С 8 июля авиасообщение между странами прекратилось. Минтранс РФ сообщал, что рассмотрит вопрос о компенсациях авиаперевозчикам за прекращение полетов.
"Подсчеты готовы. Методика есть, по ней идет дискуссия. Авиакомпании по-прежнему убеждены, что нужно рассчитывать и упущенную выгоду, и некие косвенные расходы. С нашей точки зрения, мы можем компенсировать авиакомпаниям только прямые убытки. Сейчас вот идут некие мероприятие подготовительные. Мы готовы их доложить в правительство, но пока решения о компенсации за потери Грузии, окончательного решения, как такового нет. Вопрос в процессе обсуждения", - сказал Юрчик, не уточнив объем компенсаций.
"…Руководство приняло решение о приостановке авиасообщения в целях безопасности российских граждан. Я вам напомню, что это было сделано не самопроизвольно, а для безопасности наших граждан. Имеют ли право авиакомпании в этой форсмажорной ситуации на компенсацию - вопрос. С нашей точки зрения, этот вопрос можно рассматривать. Если правительство одобрит это решение и даст команду нам представить необходимые расчеты, они у нас готовы", - добавил замминистра.
Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне текущего года захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
8 октября, 16:05Сказано в эфиреПолитолог назвал условия для восстановления авиасообщения с ГрузиейВ Тбилиси надеются, что прямое авиационное сообщение с Россией будет восстановлено в течение ближайших шести месяцев. Политолог Павел Фельдман в эфире радио Sputnik предположил, при каких условиях это может произойти.