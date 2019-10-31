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РИА Новости

В Тюменской области два человека находятся в реанимации с гаффской болезнью

12:33 31.10.2019
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© Fotolia / Tom WangКапельница в больнице
Капельница в больнице
© Fotolia / Tom Wang
Капельница в больнице. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости, Ольга Ерачина. Два человека находятся в реанимации после вспышки "гаффской болезни" в деревне Ачиры Тюменской области, сообщили РИА Новости в четверг в департаменте здравоохранения региона.
Ранее сообщалось, что из деревни Ачиры с подозрением на диагноз "гаффская болезнь" были госпитализированы 10 человек. После этого власти запретили вылов и реализацию рыбы из озера Андреевское Тобольского района, расположенного вблизи деревни.
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"Двое в реанимации и один в отделении", - сказала представитель департамента здравоохранения в ответ на вопрос, сколько человек в настоящее время находятся в больницах с диагнозом "гаффская болезнь".
По словам собеседницы агентства, два человека, которые находятся в реанимации, - это мужчина и женщина, опасений за их жизнь нет, у них наблюдается небольшая, но положительная динамика. Семь человек, ранее госпитализированных с подозрением на диагноз "гаффская болезнь", уже выписаны. Им даны рекомендации по дальнейшему лечению амбулаторно.
Гаффская болезнь - острое заболевание, которое пока еще плохо изучено, специфического лечения нет. Установлено, что источником заболевания для млекопитающих является рыба, в частности, окунь, щука, сазан, карась. Все вспышки заболевания на водоемах регистрировались в годы подъема уровня воды. Первые симптомы заболевания у человека - острые мышечные боли. При тяжелом течении болезнь поражает сердце и почки.
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