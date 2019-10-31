Первый канал опроверг слова Светлакова о закрытии "Прожекторперисхилтона"

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В пресс-службе Первого канала опровергли версию Сергея Светлакова о причинах закрытия программы "Прожекторперисхилтон", сообщив, что ее закрыли из-за контракта телеведущего с другим вещателем.
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Ранее РБК со ссылкой на слова Светлакова сообщил, что программа, выходившая в эфире Первого канала с 2008 по 2012 год, закрылась "из-за формата". Телеведущий отметил, что "мы какие-то вещи не освещаем в стране".
"Причиной закрытия ППХ в 2012 году был контракт Сергея Светлакова с другим каналом, условия которого давали его начальникам возможность запретить его участие в "Прожекторе". Это слишком известная история, чтобы спустя 7 лет изобрести ее новую версию и, изображая Герцена, продать билеты на концерт", - рассказали РИА Новости в пресс-службе канала.