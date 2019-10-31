Первый канал опроверг слова Светлакова о закрытии "Прожекторперисхилтона"

"Причиной закрытия ППХ в 2012 году был контракт Сергея Светлакова с другим каналом, условия которого давали его начальникам возможность запретить его участие в "Прожекторе". Это слишком известная история, чтобы спустя 7 лет изобрести ее новую версию и, изображая Герцена, продать билеты на концерт", - рассказали РИА Новости в пресс-службе канала.