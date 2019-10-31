Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T12:32Z
https://ria.ru/20191031/1560431958.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155216/77/1552167751_0:173:3031:1878_1036x0_80_0_0_3c8ed1bdf4e1b29425338a01081d6102.jpg
РИА Новости

Экипаж вертолета "Полярных авиалиний" спас замерзающих строителей

12:32 31.10.2019
387
CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8
Вертолет Ми-8. Архивное фото
ЯКУТСК, 31 окт - РИА Новости. Экипаж вертолета "Полярных авиалиний" в Якутии в четверг спас замерзающих в тайге строителей, у которых сломались снегоходы, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Отмечается, что экипаж Ми-8 выполнял рейс по перевозке пассажиров из города Среднеколымск в село Березовка. Пролетев порядка 80 километров, пилот Семен Семенов заметил группу людей на окраине леса.
Вытащил из огня: мужчина в Нижневартовске спас жизнь незнакомке
25 сентября, 16:00РИА Новости
Вытащил из огня: мужчина в Нижневартовске спас жизнь незнакомкеАли Омаров спас девушку из горящей квартиры. Он проезжал мимо и услышал крики о помощи. Сотрудники пожарной службы не смогли взломать дверь. Али с риском для собственной жизни вытянул ее в полуобморочном состоянии из окна квартиры этажом выше. Девушку отправили в больницу.
"Для нас показалось странным, что рядом не было техники. Обычно в такую даль ни охотники, ни путники без снегоходов или вездеходов не добираются", - приводятся в сообщении слова Семенова.
Вертолёт долетел до Березовки и, высадив пассажиров, отправился обратно. "Заплутавшиеся в якутской тайге путники разожгли большой костёр. Мы знаем, это означает сигнал бедствия. Доложив руководству авиакомпании и согласовав свои действия, произвели посадку и взяли на борт трех мужчин и одну женщину. Уже находясь на борту воздушного судна и согревшись горячим чаем, они рассказали, что являются строителями и выехали из Березовки накануне на двух снегоходах", - рассказал пилот.
Как выяснилось, через 50 километров у людей сломался первый снегоход, еще через пару - второй. Средств связи не было, и им пришлось пешком добираться до охотничьих избушек и согреваться, растапливая печки. "Услышав шум вертолёта, мужчины выбежали на открытое пространство и стали махать руками, чтобы их заметили. Рады, что всё завершилось благополучно", - заключил Семенов.
Днем в четверг в Среднеколымском районе было около -15 градусов, ночью ожидается до -18.
2600011
Обсудить 1
Полярные авиалинииЯкутияПроисшествия
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток — 2
"Северный поток — 2": поляки опять помогли России и подвели Украину
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин объяснил, почему Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Скриншот видео официального заявления лейбла MALFA
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Стоп-кадр видео с борта самолета Москва — Тель-Авив, где актриса Лидия Вележева устроила дебош
Опубликовано видео скандала с участием актрисы Лидии Вележевой в самолете
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Танзиля Бисембеева
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
Британские читатели оценили пуск ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Новосибирске раскрыли заказное убийство 11-летней давности
Последствия беспорядков в ходе акции желтых жилетов в Париже. 17 марта 2019
Парад смертников: больше половины банков скоро закроются
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Полиция Таиланда
В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
Пляж Maya Bay, Таиланд
В Таиланде вступили в силу новые правила для иностранных пенсионеров
Участница группы Serebro Полина Фаворская
Экс-солистка "Серебра" объяснила, почему Фадеев расторг контракты с певцами
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
Ловушка для "Томагавков". Почему России больше не страшны ракеты НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:52На МКАД у мужчины украли сумку с деньгами
18:51Палата представителей США приняла резолюцию о процедуре импичмента Трампа
18:46Противостояние между полицией и протестующими усиливается в Гонконге
18:44Крымский сенатор оценил заявление НАТО с призывом "вернуть" Крым Украине
18:41ИГ* подтвердила ликвидацию аль-Багдади, сообщили СМИ
18:40Пушков оценил слова Зеленского о решении Дании по "Северному потоку — 2"
18:39Путин посоветовал калининградскому губернатору дарить жилье медикам
18:38Полиция проведет проверку после избиения школьника одноклассницами в Сочи
18:24В Татарстане у родителей отбирают четверых детей из-за бедности
18:19Путин одобрил меры по стимулированию рождаемости в Калининградской области
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
Лента новостейМолния