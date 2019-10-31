Экипаж вертолета "Полярных авиалиний" спас замерзающих строителей

ЯКУТСК, 31 окт - РИА Новости. Экипаж вертолета "Полярных авиалиний" в Якутии в четверг спас замерзающих в тайге строителей, у которых сломались снегоходы, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Отмечается, что экипаж Ми-8 выполнял рейс по перевозке пассажиров из города Среднеколымск в село Березовка. Пролетев порядка 80 километров, пилот Семен Семенов заметил группу людей на окраине леса.

"Для нас показалось странным, что рядом не было техники. Обычно в такую даль ни охотники, ни путники без снегоходов или вездеходов не добираются", - приводятся в сообщении слова Семенова.

Вертолёт долетел до Березовки и, высадив пассажиров, отправился обратно. "Заплутавшиеся в якутской тайге путники разожгли большой костёр. Мы знаем, это означает сигнал бедствия. Доложив руководству авиакомпании и согласовав свои действия, произвели посадку и взяли на борт трех мужчин и одну женщину. Уже находясь на борту воздушного судна и согревшись горячим чаем, они рассказали, что являются строителями и выехали из Березовки накануне на двух снегоходах", - рассказал пилот.

Как выяснилось, через 50 километров у людей сломался первый снегоход, еще через пару - второй. Средств связи не было, и им пришлось пешком добираться до охотничьих избушек и согреваться, растапливая печки. "Услышав шум вертолёта, мужчины выбежали на открытое пространство и стали махать руками, чтобы их заметили. Рады, что всё завершилось благополучно", - заключил Семенов.