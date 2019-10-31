Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T12:27Z
https://ria.ru/20191031/1560431717.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155492/92/1554929298_0:0:3181:1789_1036x0_80_0_0_f5663b1d27e3c22148b2412b4b99ed6b.jpg
РИА Новости

В ОП предложили разработать новый федеральный проект "Многодетная страна"

12:27 31.10.2019
97
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСемейная пара с ребенком
Семейная пара с ребенком
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Семейная пара с ребенком. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Новый федеральный проект "Многодетная страна" поможет повысить показатели рождаемости в РФ, с предложением разработать такой проект выступил заместитель председателя Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко на пленарном заседании форума "Сообщество".
"Национальный проект "Демография" не позволяет уверенно смотреть в будущее и достигать устойчивого естественного прироста. Нужно ориентироваться на более высокие показатели рождаемости, это примерно 2,05 детей на женщину к 2024 году. Необходим новый федеральный проект "Многодетная страна". И комплекс мер, которые мы предлагаем, должен быть реализован, начиная с регионов Дальнего Востока", - сообщил Рыбальченко.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
29 октября, 16:26Радио Sputnik
Патриарх Кирилл предложил ввести меры поддержки для многодетных отцов
По данным комиссии по поддержке семьи, материнства и детства, 74% россиян поддерживают такую общественную инициативу, как отцовский капитал. Еще 70% высказались в пользу гибкого отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет. Семейный билет раз в год также поддерживают 70%. Участие в опросе комиссии приняли 10,8 тысячи семей.
"Демография – это комплексный показатель всей политики страны. Сейчас ситуация у нас трудная. Есть прогнозы сценария Росстата. Самый высокий сценарий показывает то, что к 2023-2024 году мы выйдем на устойчивый прирост населения страны, это цель, которую поставил президент. Но мы сейчас, по нашим показателям, идем ниже нижнего прогноза. А это значит более полумиллиона человек ежегодной убыли к 2024 году", - рассказал Рыбальченко, добавив, что особое внимание необходимо уделять бесплатному образованию для детей из многодетных семей.
311002
Обсудить 0
РоссияОбщество
Рекомендуем
Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
По ситуации с местами в школах нужны экстренные меры, заявил Путин
Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
Путин рассказал о сокращении числа абортов в России
Кирилл Серебренников
Серебренникова номинировали на премию "Золотая маска"
Студентка-первокурсница на Васильевском спуске в Москве
В Общественной палате назвали главные ценности россиян
Елена Тополева-Солдунова
В ОП предложили разработать систему цифровизации отчетности НКО
Здание Общественной палаты РФ в Москве
В ОП рассказали, как россияне оценивают нацпроект "Образование"
Сотрудники МЧС ДНР во время учений
В ЛНР объявили о совместных учениях с ДНР из-за угрозы диверсий ВСУ
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Китай выразил протест Индии в связи с образованием двух союзных территорий
Дамаск
В Сирии из-за взрыва мотоцикла пострадали четыре человека
Эмблема НАТО
НАТО призвала все стороны конфликта в Донбассе выполнять минские соглашения
школа
Российских школьников на "Уроках цифры" обучат большим данным
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Роскосмос разработает новую госпрограмму на 2021-2030 годы
Школьник расплачивается за обед
Кузнецова призвала системно решать проблемы питания аллергиков в школах
Валерий Фадеев
Глава СПЧ сообщил о разработке изменений в законодательство
Капельница в больнице
В Тюменской области два человека находятся в реанимации с гаффской болезнью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24В Татарстане у родителей отбирают четверых детей из-за бедности
18:19Путин одобрил меры по стимулированию рождаемости в Калининградской области
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
17:46Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
17:41Рябков на встрече с американскими студентами обсудил отношения России и США
17:40Ученые раскрыли загадку долговечности паутины
17:40Президент Ирака заявил о согласии на проведение досрочных выборов
17:37СК закрыл дело подростка из Томска, защищавшего щенка
17:33Медведев примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите
17:33Минздрав опроверг информацию о снижении числа врачей в регионах
Лента новостейМолния