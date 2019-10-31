В ОП предложили разработать новый федеральный проект "Многодетная страна"

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Новый федеральный проект "Многодетная страна" поможет повысить показатели рождаемости в РФ, с предложением разработать такой проект выступил заместитель председателя Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко на пленарном заседании форума "Сообщество".

"Национальный проект "Демография" не позволяет уверенно смотреть в будущее и достигать устойчивого естественного прироста. Нужно ориентироваться на более высокие показатели рождаемости, это примерно 2,05 детей на женщину к 2024 году. Необходим новый федеральный проект "Многодетная страна". И комплекс мер, которые мы предлагаем, должен быть реализован, начиная с регионов Дальнего Востока", - сообщил Рыбальченко.

По данным комиссии по поддержке семьи, материнства и детства, 74% россиян поддерживают такую общественную инициативу, как отцовский капитал. Еще 70% высказались в пользу гибкого отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет. Семейный билет раз в год также поддерживают 70%. Участие в опросе комиссии приняли 10,8 тысячи семей.