В ОП предложили разработать новый федеральный проект "Многодетная страна"

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Новый федеральный проект "Многодетная страна" поможет повысить показатели рождаемости в РФ, с предложением разработать такой проект выступил заместитель председателя Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко на пленарном заседании форума "Сообщество".
"Национальный проект "Демография" не позволяет уверенно смотреть в будущее и достигать устойчивого естественного прироста. Нужно ориентироваться на более высокие показатели рождаемости, это примерно 2,05 детей на женщину к 2024 году. Необходим новый федеральный проект "Многодетная страна". И комплекс мер, которые мы предлагаем, должен быть реализован, начиная с регионов Дальнего Востока", - сообщил Рыбальченко.
По данным комиссии по поддержке семьи, материнства и детства, 74% россиян поддерживают такую общественную инициативу, как отцовский капитал. Еще 70% высказались в пользу гибкого отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет. Семейный билет раз в год также поддерживают 70%. Участие в опросе комиссии приняли 10,8 тысячи семей.
"Демография – это комплексный показатель всей политики страны. Сейчас ситуация у нас трудная. Есть прогнозы сценария Росстата. Самый высокий сценарий показывает то, что к 2023-2024 году мы выйдем на устойчивый прирост населения страны, это цель, которую поставил президент. Но мы сейчас, по нашим показателям, идем ниже нижнего прогноза. А это значит более полумиллиона человек ежегодной убыли к 2024 году", - рассказал Рыбальченко, добавив, что особое внимание необходимо уделять бесплатному образованию для детей из многодетных семей.