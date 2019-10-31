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РИА Новости

Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств членов ШОС

12:21 31.10.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 1-2 ноября примет участие в заседании Совета глав правительств членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), обсудит там экономическое и гуманитарное взаимодействие, сообщает пресс-служба кабмина.
"Дмитрий Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС 1-2 ноября в Ташкенте... Участники встречи обсудят широкий круг вопросов по тематике торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что особое внимание будет уделено взаимодействию в области транспорта, энергетики, сельского хозяйства, высоких технологий и цифровизации, в том числе в контексте председательства РФ в ШОС в 2019-2020 годах.
По итогам заседания планируется принять совместное коммюнике, новую редакцию программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, другие документы и решения. Кроме того, Медведев проведёт ряд двусторонних встреч.
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