Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств членов ШОС

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 1-2 ноября примет участие в заседании Совета глав правительств членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), обсудит там экономическое и гуманитарное взаимодействие, сообщает пресс-служба кабмина.

"Дмитрий Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС 1-2 ноября в Ташкенте... Участники встречи обсудят широкий круг вопросов по тематике торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание будет уделено взаимодействию в области транспорта, энергетики, сельского хозяйства, высоких технологий и цифровизации, в том числе в контексте председательства РФ в ШОС в 2019-2020 годах.