На АЭС "Пакш" в Венгрии отключили реактор из-за срабатывания защиты

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Один из четырех реакторов на АЭС "Пакш" недалеко от одноименного венгерского города приостановил работу из-за автоматического срабатывания защитного механизма, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление электростанции.

Эксперты проводят расследование инцидента и работают над разрешением ситуации. Как отмечается в заявлении станции, на работу других блоков происшествие не повлияло, угрозы безопасности нет.

АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в 5 километрах от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440.