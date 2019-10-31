На АЭС "Пакш" в Венгрии отключили реактор из-за срабатывания защиты

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Один из четырех реакторов на АЭС "Пакш" недалеко от одноименного венгерского города приостановил работу из-за автоматического срабатывания защитного механизма, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление электростанции.
Эксперты проводят расследование инцидента и работают над разрешением ситуации. Как отмечается в заявлении станции, на работу других блоков происшествие не повлияло, угрозы безопасности нет.
АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в 5 километрах от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на единственной в Венгрии АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.