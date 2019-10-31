Первые космонавты СССР обучались в Московском планетарии секретно

"Это происходило на специальных сеансах, после того как основная публика уже покидала планетарий. Было это все под грифом "секретно", и даже наши лекторы, которые читали лекции и обучали космонавтов, не знали на самом деле, кто перед ними сидит, думали, что это летчики полярной авиации", - сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной 90-летию Московского планетария.