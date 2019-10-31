Первые космонавты СССР обучались в Московском планетарии секретно

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Первые советские космонавты в 60-х годах прошлого века секретно под видом летчиков полярной авиации обучались навигации по звездам в Московском планетарии, рассказала научный директор планетария Фаина Рублева.
"Это происходило на специальных сеансах, после того как основная публика уже покидала планетарий. Было это все под грифом "секретно", и даже наши лекторы, которые читали лекции и обучали космонавтов, не знали на самом деле, кто перед ними сидит, думали, что это летчики полярной авиации", - сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной 90-летию Московского планетария.
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По словам Рублевой, космонавты должны прекрасно знать звездное небо, навигационные звезды и находить их на любом полушарии, чтобы понимать, как должен быть ориентирован космический корабль или космическая станция.
"Лучшего тренажера, чем планетарий, найти сложно", - отметила она, добавив, что подготовка советских космонавтов в Московском планетарии проходила до 1975 года.
Рублева добавила, что недавно ушедший из жизни космонавт Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос, часто повторял, что путь на космодром Байконур начинается в Московском планетарии.