Россия выдала Израилю двух подозреваемых в убийстве

"В результате полицейской операции, проводимой в координации с российской полицией и представителями полиции Израиля в России, в четверг двое подозреваемых в возрасте 16 и 18 лет были экстрадированы в связи с расследованием убийства Адиэля Торати в Петах-Тикве. Двое подозреваемых в причастности к убийству бежали из страны год назад, когда началось уголовное расследование убийства", - говорится в сообщении полиции.