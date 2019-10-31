Россия выдала Израилю двух подозреваемых в убийстве

"В результате полицейской операции, проводимой в координации с российской полицией и представителями полиции Израиля в России, в четверг двое подозреваемых в возрасте 16 и 18 лет были экстрадированы в связи с расследованием убийства Адиэля Торати в Петах-Тикве. Двое подозреваемых в причастности к убийству бежали из страны год назад, когда началось уголовное расследование убийства", - говорится в сообщении полиции.
"Оба подозреваемых – коренные израильтяне. Первоначально они бежали в Умань, но потом решили перебраться в Россию … Координация между структурами разных стран была на высочайшем уровне. Был задействован полицейский атташе Израиля в России, международный отдел прокуратуры, Интерпол. Этот высокий уровень сотрудничества привел к таким результатам – меньше чем за полгода экстрадиция состоялась", - сказал он.