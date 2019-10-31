Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T12:17Z
https://ria.ru/20191031/1560431172.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153169/44/1531694455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_8b18cdc3a1331670cd7d4aa37eecf3e1.jpg
РИА Новости

Россия выдала Израилю двух подозреваемых в убийстве

12:10 31.10.2019 (обновлено: 12:17 31.10.2019)
632
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт – РИА Новости. Двое израильских юношей, подозреваемых в убийстве 20-летнего израильтянина Адиэля Торати, совершенном 20 января 2019 года в Петах-Тикве, были экстрадированы в четверг в Израиль, сообщили в полиции Израиля.

"В результате полицейской операции, проводимой в координации с российской полицией и представителями полиции Израиля в России, в четверг двое подозреваемых в возрасте 16 и 18 лет были экстрадированы в связи с расследованием убийства Адиэля Торати в Петах-Тикве. Двое подозреваемых в причастности к убийству бежали из страны год назад, когда началось уголовное расследование убийства", - говорится в сообщении полиции.

Официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман отметил высокий уровень взаимодействия между странами.

"Оба подозреваемых – коренные израильтяне. Первоначально они бежали в Умань, но потом решили перебраться в Россию … Координация между структурами разных стран была на высочайшем уровне. Был задействован полицейский атташе Израиля в России, международный отдел прокуратуры, Интерпол. Этот высокий уровень сотрудничества привел к таким результатам – меньше чем за полгода экстрадиция состоялась", - сказал он.

Сегодня утром обоих подростков в рамках процедуры экстрадиции доставили в аэропорт имени Бен Гуриона, где они были взяты под стражу. Ранее по тому же делу было предъявлено обвинение двум другим подозреваемым. Как выяснили эксперты-криминалисты, преступление было совершено после совместного употребления алкоголя и наркотиков.
Кремль
19 сентября, 13:03РИА Новости
Россия надеется на доверительное сотрудничество с Израилем после выборов
1310015
Обсудить 3
РоссияИзраильВ мире
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток — 2
"Северный поток — 2": поляки опять помогли России и подвели Украину
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин объяснил, почему Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Скриншот видео официального заявления лейбла MALFA
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Танзиля Бисембеева
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Стоп-кадр видео с борта самолета Москва — Тель-Авив, где актриса Лидия Вележева устроила дебош
Опубликовано видео скандала с участием актрисы Лидии Вележевой в самолете
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
Британские читатели оценили пуск ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
Последствия беспорядков в ходе акции желтых жилетов в Париже. 17 марта 2019
Парад смертников: больше половины банков скоро закроются
Полиция Таиланда
В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Участница группы Serebro Полина Фаворская
Экс-солистка "Серебра" объяснила, почему Фадеев расторг контракты с певцами
Пляж Maya Bay, Таиланд
В Таиланде вступили в силу новые правила для иностранных пенсионеров
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
Ловушка для "Томагавков". Почему России больше не страшны ракеты НАТО
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
Заведующая прокомментировала скандал вокруг драки в детсаду в Ярославле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24В Татарстане у родителей отбирают четверых детей из-за бедности
18:19Путин одобрил меры по стимулированию рождаемости в Калининградской области
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
17:46Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
17:41Рябков на встрече с американскими студентами обсудил отношения России и США
17:40Ученые раскрыли загадку долговечности паутины
17:40Президент Ирака заявил о согласии на проведение досрочных выборов
17:37СК закрыл дело подростка из Томска, защищавшего щенка
17:33Медведев примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите
17:33Минздрав опроверг информацию о снижении числа врачей в регионах
Лента новостейМолния