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РИА Новости

Посольство России в Мозамбике не получало сообщений о гибели россиян

12:06 31.10.2019
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© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкВид на город Мапуту - столицу Народной Республики Мозамбик
Вид на город Мапуту - столицу Народной Республики Мозамбик
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в фотобанк
Вид на город Мапуту - столицу Народной Республики Мозамбик
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Посольство России в Мозамбике не получало сообщений от властей страны о гибели россиян, заявили РИА Новости в четверг в дипмиссии.
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22 августа, 02:03РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Мозамбика
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что якобы пять граждан РФ погибли в Мозамбике, когда повстанцы устроили засаду. Мозамбикское издание Carta de Moçambique со ссылкой на источники пишет, что инцидент произошёл 27 октября недалеко от населённого пункта Миангалева, в районе Муидумбе.
"Посольство не располагает информацией по данному поводу, и мы все сами узнаем из СМИ", - ответили в посольстве на вопрос о том, есть ли подтверждение этой информации.
"Никаких обращений не было", - добавили в посольстве, отвечая на вопрос о возможных контактах с местными властями в этой связи.
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