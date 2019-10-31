Посольство России в Мозамбике не получало сообщений о гибели россиян

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Посольство России в Мозамбике не получало сообщений от властей страны о гибели россиян, заявили РИА Новости в четверг в дипмиссии.
22 августа, 02:03РИА НовостиМежгосударственные отношения России и Мозамбика
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что якобы пять граждан РФ погибли в Мозамбике, когда повстанцы устроили засаду. Мозамбикское издание Carta de Moçambique со ссылкой на источники пишет, что инцидент произошёл 27 октября недалеко от населённого пункта Миангалева, в районе Муидумбе.
"Посольство не располагает информацией по данному поводу, и мы все сами узнаем из СМИ", - ответили в посольстве на вопрос о том, есть ли подтверждение этой информации.
"Никаких обращений не было", - добавили в посольстве, отвечая на вопрос о возможных контактах с местными властями в этой связи.