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РИА Новости

В Общественной палате назвали главные ценности россиян

12:03 31.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтудентка-первокурсница на Васильевском спуске в Москве
Студентка-первокурсница на Васильевском спуске в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Студентка-первокурсница на Васильевском спуске в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Патриотизм, чувство долга перед собой, семьей и Отечеством, а также справедливость россияне называют главными традиционными ценностями, сообщила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
В преддверии Дня народного единства комиссия ОП РФ провела исследование на тему "Что определяют в качестве традиционных ценностей россияне различных возрастов?"
"По результатам мы выделили топ-3 традиционных ценности, популярных у россиян разных возрастов: на первом месте — "патриотизм как любовь к Родине" — 61,7%, на втором — "чувство долга перед собой, семьей и Отечеством" — 52,5%, на третьем — "человеколюбие и справедливость" — 42,7%", - представила Сутормина результаты исследования в рамках форума "Сообщество".
Исследование, по ее словам, проводилось в пяти условных социальных группах: молодые люди в возрасте 8 — 12 лет и 13 — 16 лет, руководители ветеранских организаций и общественных объединений патриотической направленности в возрасте 36 — 60 лет, педагоги в возрасте 21 — 35 лет и 36 — 55 лет. Суммарно в исследовании приняло участие свыше 2 тысяч респондентов из Москвы, Московской области и регионов Центрального федерального округа.
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"Один из основных выводов — мы видим, что ключевые традиционные ценности, которые выделили, коррелируют с той основой системы традиционных ценностей, заложенных в Стратегии национальной безопасности РФ. То есть, по сути, это подтверждает эффективность государственной политики в области сохранения традиционных ценностей. Также отмечу, что самой непопулярной ценностью оказалось "чинопочитание как уважение к власти" — 12,4%. То есть россиян в первую очередь интересует эффективность работы государственных служащих, а не то какое положение они занимают", - добавила Сутормина.
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Елена СуторминаРоссияОбщество
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