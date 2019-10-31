В Общественной палате назвали главные ценности россиян

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Патриотизм, чувство долга перед собой, семьей и Отечеством, а также справедливость россияне называют главными традиционными ценностями, сообщила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

В преддверии Дня народного единства комиссия ОП РФ провела исследование на тему "Что определяют в качестве традиционных ценностей россияне различных возрастов?"

"По результатам мы выделили топ-3 традиционных ценности, популярных у россиян разных возрастов: на первом месте — "патриотизм как любовь к Родине" — 61,7%, на втором — "чувство долга перед собой, семьей и Отечеством" — 52,5%, на третьем — "человеколюбие и справедливость" — 42,7%", - представила Сутормина результаты исследования в рамках форума "Сообщество".

Исследование, по ее словам, проводилось в пяти условных социальных группах: молодые люди в возрасте 8 — 12 лет и 13 — 16 лет, руководители ветеранских организаций и общественных объединений патриотической направленности в возрасте 36 — 60 лет, педагоги в возрасте 21 — 35 лет и 36 — 55 лет. Суммарно в исследовании приняло участие свыше 2 тысяч респондентов из Москвы, Московской области и регионов Центрального федерального округа.