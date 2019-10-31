Ивановские аграрии полностью завершили сбор зерновых

ИВАНОВО, 31 окт – РИА Новости. В Ивановской области полностью убраны зерновые и зернобобовые культуры: намолочены 119 тысяч тонн зерна, что на 5,2 тысяч тонн больше прошлогодних показателей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Аграрии региона также завершили уборку картофеля и овощей. Собраны более 13 тысяч тонн овощей, это почти на три тысячи тонн больше прошлого года. Урожай картофеля - 24 тысячи тонн - на уровне 2018 года", – сказал собеседник агентства.

Озимые культуры под урожай 2020 года посеяны на площади 21,7 тысячи гектаров, это на 200 гектаров больше, чем в прошлом году.