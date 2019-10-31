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РИА Новости
Ивановская область

Ивановские аграрии полностью завершили сбор зерновых

12:03 31.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка урожая яровой пшеницы
Уборка урожая яровой пшеницы
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка урожая яровой пшеницы
ИВАНОВО, 31 окт – РИА Новости. В Ивановской области полностью убраны зерновые и зернобобовые культуры: намолочены 119 тысяч тонн зерна, что на 5,2 тысяч тонн больше прошлогодних показателей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Аграрии региона также завершили уборку картофеля и овощей. Собраны более 13 тысяч тонн овощей, это почти на три тысячи тонн больше прошлого года. Урожай картофеля - 24 тысячи тонн - на уровне 2018 года", – сказал собеседник агентства.
Озимые культуры под урожай 2020 года посеяны на площади 21,7 тысячи гектаров, это на 200 гектаров больше, чем в прошлом году.
В хозяйствах Ивановской области завершена и уборка кормов. Скошено на сено и зеленную массу 63,5 тысячи гектаров кормовых культур (однолетних и многолетних трав). Всего заготовлено 295,3 тысячи тонн силоса, 35,6 тысячи тонн сенажа и 26,4 тысячи тонн сена. В целом на одну условную голову скота заготовлено 21,7 центнера кормовых единиц грубых и сочных кормов.
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Ивановская областьИваново
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