Ивановские аграрии полностью завершили сбор зерновых

ИВАНОВО, 31 окт – РИА Новости. В Ивановской области полностью убраны зерновые и зернобобовые культуры: намолочены 119 тысяч тонн зерна, что на 5,2 тысяч тонн больше прошлогодних показателей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Аграрии региона также завершили уборку картофеля и овощей. Собраны более 13 тысяч тонн овощей, это почти на три тысячи тонн больше прошлого года. Урожай картофеля - 24 тысячи тонн - на уровне 2018 года", – сказал собеседник агентства.
Озимые культуры под урожай 2020 года посеяны на площади 21,7 тысячи гектаров, это на 200 гектаров больше, чем в прошлом году.
В хозяйствах Ивановской области завершена и уборка кормов. Скошено на сено и зеленную массу 63,5 тысячи гектаров кормовых культур (однолетних и многолетних трав). Всего заготовлено 295,3 тысячи тонн силоса, 35,6 тысячи тонн сенажа и 26,4 тысячи тонн сена. В целом на одну условную голову скота заготовлено 21,7 центнера кормовых единиц грубых и сочных кормов.