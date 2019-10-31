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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

"Роскосмос" планирует девять пусков ракет до конца года

12:00 31.10.2019 (обновлено: 14:28 31.10.2019)
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© Фото : КЦ "Южный" / РоскосмосПуск ракеты-носителя "Протон-М"
Пуск ракеты-носителя Протон-М
© Фото : КЦ "Южный" / Роскосмос
Пуск ракеты-носителя "Протон-М". Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Роскосмос" до конца года планирует провести еще девять пусков космических ракет, заявил в пятницу глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на заседании Российской академии космонавтики им. Циолковского.
"На сегодняшний момент "Роскосмос" в 2019 году провел 20 пусков ракет космического назначения и 12 пусков боевых ракетных комплексов, которые созданы на предприятиях ракетно-космической отрасли. До конца года мы планируем провести девять пусков ракет космического назначения, плюс пуски боевых ракет. В совокупности это будет за 40 пусков", - сказал он.
Международная космическая станция
11:48РИА Новости
Рогозин сообщил, когда решится вопрос о продлении работы МКС
Ранее СМИ сообщили, что на сегодняшнем заседании Рогозин анонсировал 29 пусков, но, как передает корреспондент РИА Новости, это была оговорка. После этого глава "Роскосмоса" поправился и назвал правильную цифру.
"Примерно на цифру 45 [общее количество пусков] мы выходим, как я говорил раньше", - заявил он.
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Хочу стать космонавтомКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинРоссияОбщество
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