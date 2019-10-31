"Роскосмос" планирует девять пусков ракет до конца года

"На сегодняшний момент "Роскосмос" в 2019 году провел 20 пусков ракет космического назначения и 12 пусков боевых ракетных комплексов, которые созданы на предприятиях ракетно-космической отрасли. До конца года мы планируем провести девять пусков ракет космического назначения, плюс пуски боевых ракет. В совокупности это будет за 40 пусков", - сказал он.