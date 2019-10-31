"Роскосмос" планирует девять пусков ракет до конца года

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Роскосмос" до конца года планирует провести еще девять пусков космических ракет, заявил в пятницу глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на заседании Российской академии космонавтики им. Циолковского.
"На сегодняшний момент "Роскосмос" в 2019 году провел 20 пусков ракет космического назначения и 12 пусков боевых ракетных комплексов, которые созданы на предприятиях ракетно-космической отрасли. До конца года мы планируем провести девять пусков ракет космического назначения, плюс пуски боевых ракет. В совокупности это будет за 40 пусков", - сказал он.
Ранее СМИ сообщили, что на сегодняшнем заседании Рогозин анонсировал 29 пусков, но, как передает корреспондент РИА Новости, это была оговорка. После этого глава "Роскосмоса" поправился и назвал правильную цифру.
"Примерно на цифру 45 [общее количество пусков] мы выходим, как я говорил раньше", - заявил он.