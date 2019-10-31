В Росатоме сообщили о ходе испытаний "противоаварийного" топлива АЭС

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Первая фаза реакторных испытаний российского так называемого толерантного ядерного топлива для АЭС, применение которого, как считается, поможет предотвращать тяжелые аварии на атомных станциях, прошла успешно, сообщила пресс-служба топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ.

Первые экспериментальные тепловыделяющие сборки (ТВС) российского производства на базе толерантного ядерного топлива были в начале нынешнего года загружены для испытаний в исследовательский реактор МИР на предприятии Росатома "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область). В реакторе МИР для топливных кассет созданы условия, максимально приближенные к условиям эксплуатации и параметрам теплоносителей энергетических водо-водяных российских реакторов типа ВВЭР и зарубежных реакторов типа PWR.

"После первого цикла облучения обе ТВС были извлечены из реактора. Их предварительный осмотр не выявил ни изменений в геометрии тепловыделяющих элементов, ни повреждений поверхности оболочек", - говорится в сообщении.

В мире активно идут работы по созданию толерантного ядерного топлива (accident tolerant fuel), устойчивого к авариям с потерей теплоносителя. При таких авариях прекращается подача охлаждающей воды в активную зону ядерного реактора, что ведет к перегреву ядерного топлива. В результате повышения температуры циркониевых оболочек тепловыделяющих элементов возникает так называемая пароциркониевая реакция, сопровождающаяся выделением дополнительного большого количества тепла и водорода, взрыв которого способен привести к разрушению конструкций атомного энергоблока и выходу радиоактивных веществ в окружающую среду.