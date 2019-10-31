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РИА Новости
Ядерные технологии

В Росатоме сообщили о ходе испытаний "противоаварийного" топлива АЭС

11:59 31.10.2019 (обновлено: 12:01 31.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип "Росатом"
Логотип Росатом
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Первая фаза реакторных испытаний российского так называемого толерантного ядерного топлива для АЭС, применение которого, как считается, поможет предотвращать тяжелые аварии на атомных станциях, прошла успешно, сообщила пресс-служба топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ.
Первые экспериментальные тепловыделяющие сборки (ТВС) российского производства на базе толерантного ядерного топлива были в начале нынешнего года загружены для испытаний в исследовательский реактор МИР на предприятии Росатома "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область). В реакторе МИР для топливных кассет созданы условия, максимально приближенные к условиям эксплуатации и параметрам теплоносителей энергетических водо-водяных российских реакторов типа ВВЭР и зарубежных реакторов типа PWR.
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"После первого цикла облучения обе ТВС были извлечены из реактора. Их предварительный осмотр не выявил ни изменений в геометрии тепловыделяющих элементов, ни повреждений поверхности оболочек", - говорится в сообщении.
В мире активно идут работы по созданию толерантного ядерного топлива (accident tolerant fuel), устойчивого к авариям с потерей теплоносителя. При таких авариях прекращается подача охлаждающей воды в активную зону ядерного реактора, что ведет к перегреву ядерного топлива. В результате повышения температуры циркониевых оболочек тепловыделяющих элементов возникает так называемая пароциркониевая реакция, сопровождающаяся выделением дополнительного большого количества тепла и водорода, взрыв которого способен привести к разрушению конструкций атомного энергоблока и выходу радиоактивных веществ в окружающую среду.
На основании данных, полученных после первой фазы испытаний, предстоит определить оптимальное сочетание материалов оболочки, а также выполнить расчеты и обоснования нейтронно-физических характеристик активных зон водо-водяных реакторов. Следующим важным этапом станет загрузка в энергетический реактор одной из российских АЭС опытных топливных сборок с отдельными тепловыделяющими элементами в "толерантном" исполнении, она планируется на 2020 год.
Томский политехнический университет. Архивное фото
30 июля, 04:12РИА Новости
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Ядерные технологииРосатомРоссия
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