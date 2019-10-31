Китай выразил протест Индии в связи с образованием двух союзных территорий

Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР

ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Китай выразил решительный протест Индии в связи с образованием территорий Джамму и Кашмир и Ладакх, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Правительство Индии официально объявило создание так называемых территорий Джамму и Кашмир и Ладакх, включив в пределы административной юрисдикции Индии часть территории Китая. Китай выражает сильное недовольство и решительный протест в этой связи", - заявил дипломат.

Он добавил, что Индия в одностороннем порядке изменила национальное законодательство и административное деление, бросила вызов суверенитету и законным интересам КНР, "это противозаконно, неэффективно и не сможет изменить тот факт, что соответствующие территории на самом деле подконтрольны Китаю".

"Мы призываем Индию уважать суверенитет и территориальную целостность Китая, соблюдать соответствующие двусторонние соглашения, предпринять конкретные действия для обеспечения мира и спокойствия в приграничных районах Китая и Индии, создать благоприятные условия для решения двусторонних приграничных проблем", - указал он.

Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.

После того, как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.