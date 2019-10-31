Верховный суд утвердил регламент судебного примирения

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ утвердил регламент судебного примирения – новой процедуры в российской судебной практике, которая позволит решать некоторые виды споров миром при посредничестве опытного юриста, передает корреспондент РИА Новости.

Однако пока процедура еще не заработает: предстоит утвердить список примирителей (в этом качестве могут выступать только судьи в отставке), а также решить, как будет оплачиваться их труд.

Примирителями, как решено, могут быть только судьи в отставке, работать они будут в зданиях судов, где организуют комнаты для примирения сторон. При формировании списка примирителей учитывается опыт работы судьи, специализация и научная деятельность.

"Судебный примиритель управляет переговорным процессом, формирует и поддерживает его конструктивный и созидательный характер ... снижает уровень эмоциональности суждения сторон, не допускает высказывания грубых и оскорбительных выражений, призывов к осуществлению действий, преследуемых в соответствии с законом", - сказано в регламенте.

Примирение должно урегулировать конфликт с учетом интересов сторон, кандидатуру примирителя выбирают по взаимному согласию, а переговоры должны носить конструктивный и созидательный характер.

Примиритель должен относиться ко всем беспристрастно и доброжелательно, разъяснять им законодательство и практику, вести переговоры, обращаться за консультацией к специалистам, может беседовать с каждой стороной отдельно.

Если участники процесса не договорятся о другом, то вся информация о ходе примирения будет считаться конфиденциальной. Если мирно решить конфликт не удастся и дело дойдет до суда, то участники не смогут без письменного разрешения ссылаться на данные, полученные в ходе переговоров. Однако эта информация, при условии сохранения анонимности сторон, может использоваться для научно-исследовательских и образовательных целей.

Медиация может применяться к спорам, возникающим из гражданских, семейных и трудовых отношений, а также административных и иных публичных правоотношений. Эту процедуру можно применить на любой стадии производства по делу.