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РИА Новости

Верховный суд утвердил регламент судебного примирения

11:53 31.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВерховный суд РФ
Верховный суд РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ утвердил регламент судебного примирения – новой процедуры в российской судебной практике, которая позволит решать некоторые виды споров миром при посредничестве опытного юриста, передает корреспондент РИА Новости.
Однако пока процедура еще не заработает: предстоит утвердить список примирителей (в этом качестве могут выступать только судьи в отставке), а также решить, как будет оплачиваться их труд.
Верховный суд России
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Примирителями, как решено, могут быть только судьи в отставке, работать они будут в зданиях судов, где организуют комнаты для примирения сторон. При формировании списка примирителей учитывается опыт работы судьи, специализация и научная деятельность.
"Судебный примиритель управляет переговорным процессом, формирует и поддерживает его конструктивный и созидательный характер ... снижает уровень эмоциональности суждения сторон, не допускает высказывания грубых и оскорбительных выражений, призывов к осуществлению действий, преследуемых в соответствии с законом", - сказано в регламенте.
Примирение должно урегулировать конфликт с учетом интересов сторон, кандидатуру примирителя выбирают по взаимному согласию, а переговоры должны носить конструктивный и созидательный характер.
Примиритель должен относиться ко всем беспристрастно и доброжелательно, разъяснять им законодательство и практику, вести переговоры, обращаться за консультацией к специалистам, может беседовать с каждой стороной отдельно.
Если участники процесса не договорятся о другом, то вся информация о ходе примирения будет считаться конфиденциальной. Если мирно решить конфликт не удастся и дело дойдет до суда, то участники не смогут без письменного разрешения ссылаться на данные, полученные в ходе переговоров. Однако эта информация, при условии сохранения анонимности сторон, может использоваться для научно-исследовательских и образовательных целей.
Медиация может применяться к спорам, возникающим из гражданских, семейных и трудовых отношений, а также административных и иных публичных правоотношений. Эту процедуру можно применить на любой стадии производства по делу.
Результатом примирительных процедур, согласно документу, в числе прочего может быть мировое соглашение, частичный или полный отказ от иска, его частичное или полное признание, полный или частичный отказ от апелляционной, кассационной жалобы или надзорной жалобы.
Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев
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