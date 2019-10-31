В Индии две союзные территории возникли на месте штата Джамму и Кашмир

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 окт – РИА Новости. Решение правительства Индии об образовании на севере страны союзных территорий Джамму и Кашмир и Ладакх в четверг формально вступило в силу.

"Сегодня Джамму и Кашмир и Ладакх делают шаг навстречу новому будущему", - заявил по этому поводу премьер-министр республики Нарендра Моди, выступая в штате Гуджарат по случаю Дня национального единства. Его слова приводит телеканал NDTV

По словам премьера, создание этих двух административных единиц на основе бывшего штата Джамму и Кашмир было приурочено к 144-й годовщине со дня рождения известного борца за независимость Индии Валлабхаи Пателя.

Как отметил Моди, статья 370 индийской конституции, наделявшая Джамму и Кашмир особым статусом, принесла этому региону "лишь сепаратизм и терроризм". "Это единственное место в нашей стране, где действовала такая статья, из-за которой от рук террористов за прошедшие 30 лет погибли 40 тысяч человек", - сказал индийский лидер.