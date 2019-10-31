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РИА Новости

В Индии две союзные территории возникли на месте штата Джамму и Кашмир

11:52 31.10.2019
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© AP Photo / Sheikh SaaliqБаннер с поздравлением с изменением статуса региона Ладакх в городе Лех, Индия. 31 октября 2019
Баннер с поздравлением с изменением статуса региона Ладакх в городе Лех, Индия. 31 октября 2019
© AP Photo / Sheikh Saaliq
Баннер с поздравлением с изменением статуса региона Ладакх в городе Лех, Индия. 31 октября 2019
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 окт – РИА Новости. Решение правительства Индии об образовании на севере страны союзных территорий Джамму и Кашмир и Ладакх в четверг формально вступило в силу.
"Сегодня Джамму и Кашмир и Ладакх делают шаг навстречу новому будущему", - заявил по этому поводу премьер-министр республики Нарендра Моди, выступая в штате Гуджарат по случаю Дня национального единства. Его слова приводит телеканал NDTV.
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По словам премьера, создание этих двух административных единиц на основе бывшего штата Джамму и Кашмир было приурочено к 144-й годовщине со дня рождения известного борца за независимость Индии Валлабхаи Пателя.
Как отметил Моди, статья 370 индийской конституции, наделявшая Джамму и Кашмир особым статусом, принесла этому региону "лишь сепаратизм и терроризм". "Это единственное место в нашей стране, где действовала такая статья, из-за которой от рук террористов за прошедшие 30 лет погибли 40 тысяч человек", - сказал индийский лидер.
Пятого августа Нью-Дели объявил о решении отменить статью 370 конституции, тем самым упразднив штат Джамму и Кашмир и создав в этом регионе две союзные территории: Джамму и Кашмир и Ладакх. Соседний Пакистан резко осудил это решение. Вслед за этим обстановка в этом и без того неспокойном спорном регионе еще сильнее обострилась.
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КашмирНарендра МодиИндияДжаммуВ мире
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