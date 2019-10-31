Российских школьников на "Уроках цифры" обучат большим данным

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российских школьников в рамках специального урока информатики обучат большим данным - всероссийское образовательное мероприятие "Урок цифры" пройдет в ноябре 2019 года, рассказал генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Евгений Ковнир в ходе конференции "Урок цифры для учителей России".

"Мы решили в этом году анонсировать акцию именно через "Урок цифры для учителей"... Со следующей недели, с 5 ноября стартует первый урок этой акции про большие данные. Все методические материалы, одобренные Минпросвещения, находятся на сайте акции, так же, как и тренажер. Прошу пользоваться, включаться в работу", - сообщил он.

"Урок цифры" на тему "Большие данные" пройдет в российских школах с 5 по 15 ноября. С помощью интерактивных тренажеров, разработанных Mail.ru Group, школьники в игровой форме узнают, какие данные называют "большими", как и для чего их можно использовать.

Ученикам начальных классов расскажут, как собирают данные "умные" светофор, автобусная остановка или фитнес-браслет. Старшеклассникам позволят представить себя популярными блогерами, которые с помощью анализа данных хотят увеличить количество просмотров на видео.

"Если искусственный интеллект - это мозг, то большие данные - это кровь. Для того, чтобы работали с искусственным интеллектом, нужны данные, дата-сеты, нужны люди, которые умеют с ними обращаться" , - указал вице-президент, технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян, объясняя, почему темой урока выбраны "большие данные".