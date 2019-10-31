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РИА Новости

Российских школьников на "Уроках цифры" обучат большим данным

11:51 31.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкшкола
школа
© РИА Новости / Виталий Аньков
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школа. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российских школьников в рамках специального урока информатики обучат большим данным - всероссийское образовательное мероприятие "Урок цифры" пройдет в ноябре 2019 года, рассказал генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Евгений Ковнир в ходе конференции "Урок цифры для учителей России".
"Мы решили в этом году анонсировать акцию именно через "Урок цифры для учителей"... Со следующей недели, с 5 ноября стартует первый урок этой акции про большие данные. Все методические материалы, одобренные Минпросвещения, находятся на сайте акции, так же, как и тренажер. Прошу пользоваться, включаться в работу", - сообщил он.
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"Урок цифры" на тему "Большие данные" пройдет в российских школах с 5 по 15 ноября. С помощью интерактивных тренажеров, разработанных Mail.ru Group, школьники в игровой форме узнают, какие данные называют "большими", как и для чего их можно использовать.
Ученикам начальных классов расскажут, как собирают данные "умные" светофор, автобусная остановка или фитнес-браслет. Старшеклассникам позволят представить себя популярными блогерами, которые с помощью анализа данных хотят увеличить количество просмотров на видео.
"Если искусственный интеллект - это мозг, то большие данные - это кровь. Для того, чтобы работали с искусственным интеллектом, нужны данные, дата-сеты, нужны люди, которые умеют с ними обращаться" , - указал вице-президент, технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян, объясняя, почему темой урока выбраны "большие данные".
Первая акция "Урок цифры" стартовала по всей России в декабре 2018 года, она представляла собой цикл необычных уроков информатики. В акции приняли участие более 4,5 миллиона школьников из 85 регионов России. По плану, каждый из уроков посвящен определенной теме: искусственный интеллект и машинное обучение, нейросети, управление проектами, безопасность в интернете и основы программирования.
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