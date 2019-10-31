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РИА Новости
РИА Наука

Рогозин объяснил, почему "Роскосмос" возглавляет журналист

11:48 31.10.2019 (обновлено: 12:10 31.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. "Роскосмос" может возглавлять человек без профильного образования, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, окончивший в свое время журфак МГУ имени М. В. Ломоносова.
"Единственный, кто может быть без профильного образования в ракетно-космической отрасли, — это генеральный директор "Роскосмоса", — сказал он на заседании Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского.
По словам Рогозина, должность гендиректора политическая, а не техническая, но все остальные сотрудники должны иметь профильное образование.
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
Популярные комментарии
т.е., получается, можно выгнать рогозина, взять бомжа с помойки и никто не заметит разницы? тогда это стоит сделать немедленно, бомж дешевле обойдётся
31 октября, 12:19
Сергей Рябенко
2860009
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