Рогозин объяснил, почему "Роскосмос" возглавляет журналист

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. "Роскосмос" может возглавлять человек без профильного образования, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, окончивший в свое время журфак МГУ имени М. В. Ломоносова.

"Единственный, кто может быть без профильного образования в ракетно-космической отрасли, — это генеральный директор "Роскосмоса", — сказал он на заседании Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского.