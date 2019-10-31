"Роскосмос" не соответствует запросам россиян, заявил Рогозин

"Главный вызов, который испытывает ракетно-космическая отрасль, это то, что запрос в обществе на эффективную космическую политику и самоощущение страны как великой космической державы во много раз выше тех возможностей, в том числе и по финансам, чем имеет ракетно-космическая промышленность", - сказал он.