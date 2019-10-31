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РИА Новости
РИА Наука

"Роскосмос" не соответствует запросам россиян, заявил Рогозин

11:43 31.10.2019 (обновлено: 11:47 31.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мнение российского народа о потенциале страны в космосе превышает возможности госкорпорации "Роскосмос", заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на заседании Российской академии космонавтики им. Циолковского.
"Главный вызов, который испытывает ракетно-космическая отрасль, это то, что запрос в обществе на эффективную космическую политику и самоощущение страны как великой космической державы во много раз выше тех возможностей, в том числе и по финансам, чем имеет ракетно-космическая промышленность", - сказал он.
"Разрыв между требованиями общества и ожиданиями, которые существуют в народе, и состоянием (отрасли - ред.), этот разрыв - это самый главный вызов, который перед нами стоит", - добавил Рогозин.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинРоссия
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