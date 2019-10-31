Сбербанк понизил прогноз роста ВВП России в 2020 году до 1,7%

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сбербанк понизил прогноз темпов роста российской экономики в 2020 году до 1,7% с июльской оценки в 2%, говорится в презентации крупнейшего российского банка.

Согласно прогнозу, Сбербанк по-прежнему ожидает рост ВВП России в текущем году на уровне 1%, а в 2021 году - на уровне 2,2%.

Банк также обновил прогноз по инфляции по итогам 2019 года, понизив его до 3,3% вместо ранее ожидавшихся 4,2%. При этом кредитная организация по-прежнему ожидает инфляцию по итогам 2020-2021 годов на уровне 4%.

Базовый прогноз Минэкономразвития исходит из того, что ВВП РФ вырастет в 2019 году на 1,3% и на 1,7% в 2020 году. Банк России ожидает, что российская экономика вырастет в текущем году на 0,8-1,3%, а в 2020 году - на 1,5-2%.