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РИА Новости

Сбербанк понизил прогноз роста ВВП России в 2020 году до 1,7%

11:41 31.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сбербанк понизил прогноз темпов роста российской экономики в 2020 году до 1,7% с июльской оценки в 2%, говорится в презентации крупнейшего российского банка.
Согласно прогнозу, Сбербанк по-прежнему ожидает рост ВВП России в текущем году на уровне 1%, а в 2021 году - на уровне 2,2%.
Банк также обновил прогноз по инфляции по итогам 2019 года, понизив его до 3,3% вместо ранее ожидавшихся 4,2%. При этом кредитная организация по-прежнему ожидает инфляцию по итогам 2020-2021 годов на уровне 4%.
Базовый прогноз Минэкономразвития исходит из того, что ВВП РФ вырастет в 2019 году на 1,3% и на 1,7% в 2020 году. Банк России ожидает, что российская экономика вырастет в текущем году на 0,8-1,3%, а в 2020 году - на 1,5-2%.
Рейтинговое агентство Moody's
24 октября, 10:52РИА Новости
В Moody's считают, что нацпроекты ускорят темпы роста ВВП России
Минэкономразвития прогнозирует, что инфляция в РФ по итогам 2019 года составит 3,8%, по итогам 2020 года - 3%. ЦБ исходит из того, что инфляция по итогам этого года будет находиться в диапазоне 3,2-3,7%, а в конце следующего - на уровне 3,5-4%.
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СбербанкРоссияЭкономика
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