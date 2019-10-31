Балтфлот получил новейшие зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2"

КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Новейшие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Тор-М2" поступили на вооружение зенитно-ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота, сообщила пресс-служба Балтфлота.

"Новые зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" прибыли в воинскую часть после успешно проведенных учений с боевой стрельбой на полигоне в Астраханской области. Для работы на новых комплексах личный состав зенитно-ракетного полка прошёл переподготовку в учебном центре города Ейска, после чего военнослужащие выполнили первые пуски ракет на полигоне Капустин Яр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе боевой работы расчеты комплексов уничтожили несколько скоростных маневрирующих мишеней типа "Саман", которые запускались с разных направлений, и летящих на минимальных и максимальных высотах. В общей сложности, в тактических учениях с боевой стрельбой приняли участие около 200 военнослужащих, задействованы свыше 20 единиц специальной военной техники и вооружения.

Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" (в арктической версии - "Тор-М2ДТ") - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для противовоздушной обороны войск и объектов на уровне дивизионного звена в районах их сосредоточения, во время ведения боевых действий и на марше.