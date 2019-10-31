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РИА Новости

Apple купила бренд у компании из Зеленограда, сообщили СМИ

11:38 31.10.2019 (обновлено: 13:32 31.10.2019)
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© Фото : ISBCRFID-брелок компании ISBC
RFID-брелок компании ISBC
© Фото : ISBC
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американская корпорация Apple купила у российской группы компаний ISBC торговую марку AIRTAG. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.
Отмечается, что под этим брендом выпускались брелоки со встроенной RFID-меткой. Подобные гаджеты используются в системах контроля доступа в здания и помещения, а также в качестве платежного средства, поскольку на них можно записать данные банковской карты.
Как пишет РБК, Apple планирует выпустить устройство для отслеживания предметов.
В заявлении на сайте ISBC говорится, что компания совершила международную сделку по переводу прав на товарный знак AIRTAG, однако не станет разглашать детали по условиям конфиденциальности.
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