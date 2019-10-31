Роскосмос разработает новую госпрограмму на 2021-2030 годы

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Роскосмос сформирует новую госпрограмму на 2021-2030 годы, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на заседании Российской академии космонавтики им. Циолковского.
"Мы готовим единую государственную программу космической деятельности России с рубежом планирования 2021-2030 годы, и все существующие программы станут ее подпрограммами", - сказал он.
В нее войдут федеральные целевые программы по развитию ГЛОНАСС, созданию сверхтяжелой ракеты, развития космодромов России, Федеральная космическая программа.