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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

Роскосмос разработает новую госпрограмму на 2021-2030 годы

11:38 31.10.2019 (обновлено: 18:16 31.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Роскосмос сформирует новую госпрограмму на 2021-2030 годы, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на заседании Российской академии космонавтики им. Циолковского.

"Мы готовим единую государственную программу космической деятельности России с рубежом планирования 2021-2030 годы, и все существующие программы станут ее подпрограммами", - сказал он.

В нее войдут федеральные целевые программы по развитию ГЛОНАСС, созданию сверхтяжелой ракеты, развития космодромов России, Федеральная космическая программа.
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Хочу стать космонавтомКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинРоссия
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