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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на праздничных выходных

11:36 31.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМокрый снег в Москве
Мокрый снег в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Мокрый снег в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Плюсовая температура, местами мокрый снег с дождем ожидаются в Москве на праздничных выходных, в День народного единства осадков не ожидается, воздух в столице прогреется до 9 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее она сообщила, что с пятницы в Москву придет более теплый воздух и начнется потепление, уже в пятницу дневная температура будет положительной.
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"В праздничные дни адвекция (доставка - ред.) теплого воздуха у нас продолжится, ночью с пятницы на субботу местами небольшой снежок еще возможен при температуре ночью около нуля. Днем в субботу существенных осадков уже не ожидается, и дневная температура будет положительная, до плюс 4 градусов в городе", - сказала Позднякова.
Она также отметила, что в субботу и воскресенье местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь.
"В субботу и воскресенье местами небольшие осадки, но это уже будет мокрый снег, переходящий в дождь. Продолжится рост температуры. Наиболее теплыми будут первые дни следующей недели, 4 числа у нас уже и дневная и ночная температура будут положительными, днем, несмотря на то, что будет довольно облачно, температура в Москве может повыситься до плюс 7-9 градусов. Существенных осадков уже не ожидается", - сказала Позднякова.
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По ее словам, 5 ноября станет еще теплее, и есть вероятность, что будет побит температурный рекорд для этого дня.
"У нас температура будет где-то в пределах 10-12 градусов. Пятое число может быть у нас рекордно теплое, потому что рекорд для 5 ноября у нас составляет 9,3 и наблюдался в последний раз в 2013 году", - сказала Позднякова.
По ее словам, тот небольшой снежный покров, который можно наблюдать в некоторых районах Москвы, полностью растает к 4 ноября.
"Я думаю, что в праздничный день 4 ноября и 5-6 от снега уже ничего не останется", - сказала Позднякова.
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