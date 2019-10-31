Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на праздничных выходных

"В субботу и воскресенье местами небольшие осадки, но это уже будет мокрый снег, переходящий в дождь. Продолжится рост температуры. Наиболее теплыми будут первые дни следующей недели, 4 числа у нас уже и дневная и ночная температура будут положительными, днем, несмотря на то, что будет довольно облачно, температура в Москве может повыситься до плюс 7-9 градусов. Существенных осадков уже не ожидается", - сказала Позднякова.