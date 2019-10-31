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РИА Новости

Китай понимает решение Чили отметить саммит АТЭС, заявили в Пекине

11:35 31.10.2019 (обновлено: 11:37 31.10.2019)
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© REUTERS / Ivan AlvaradoМассовые протесты в Чили
Массовые протесты в Чили
© REUTERS / Ivan Alvarado
Массовые протесты в Чили
ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Китайская сторона понимает и уважает решение Чили отменить проведение в ноябре саммита АТЭС на фоне массовых протестов в стране, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее в среду президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25, которые должны были пройти в ноябре и декабре в стране. В последние недели по всему Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.
Массовые протесты в Чили
Вчера, 18:10Радио Sputnik
В Чили отменили саммит АТЭС
"Как вы все знаете, чилийская сторона сообщила об отмене саммита АТЭС, который планировалось провести в ноябре, Китай понимает и уважает решение Чили, мы уверены, что правительство и народ страны имеют все возможности для сохранения стабильности и спокойствия, а также в состоянии восстановить порядок в стране как можно скорее", - заявил дипломат.
Он отметил, что Чили в этом году приложили много усилий для подготовки к проведению саммита АТЭС и добились прогресса в укреплении сотрудничества в рамках этой международной платформы, Китай высоко это ценит.
"Китай придает большое значение АТЭС как важной платформы для экономического сотрудничества стран АТР, мы намерены продолжить работать с другими странами для еще лучшего сотрудничества в рамках АТЭС", - добавил он.
Массовые протесты в Чили
Вчера, 18:50РИА Новости
Секретариат АТЭС поддержал решение Чили об отмене саммита
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АТЭСГэн ШуанКитайСебастьян ПиньераЧилиВ мире
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