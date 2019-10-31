Китай понимает решение Чили отметить саммит АТЭС, заявили в Пекине

ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Китайская сторона понимает и уважает решение Чили отменить проведение в ноябре саммита АТЭС на фоне массовых протестов в стране, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее в среду президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25, которые должны были пройти в ноябре и декабре в стране. В последние недели по всему Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.

"Как вы все знаете, чилийская сторона сообщила об отмене саммита АТЭС, который планировалось провести в ноябре, Китай понимает и уважает решение Чили, мы уверены, что правительство и народ страны имеют все возможности для сохранения стабильности и спокойствия, а также в состоянии восстановить порядок в стране как можно скорее", - заявил дипломат.

Он отметил, что Чили в этом году приложили много усилий для подготовки к проведению саммита АТЭС и добились прогресса в укреплении сотрудничества в рамках этой международной платформы, Китай высоко это ценит.