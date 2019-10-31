Киев ждет от НАТО поддержки предложений по Черноморскому пакету альянса

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве

КИЕВ, 31 окт - РИА Новости. Киев ждет, что Североатлантический альянс поддержит его предложения по имплементации Черноморского пакета НАТО, принятого в апреле 2019 года, заявил в четверг на заседании комиссии "Украина-НАТО" президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее страны НАТО согласовали пакет мер по поддержке Украины и Грузии в Черном море, предусматривающий, в том числе, учения, обмен информацией и заходы в порты.

"Мы заинтересованы усилить взаимодействие по восстановлению стабильности и безопасности в Черноморском регионе. Мы ожидаем поддержку предложений Украины относительно практических шагов по имплементации Черноморского пакета НАТО, принятого в апреле этого года", - сказал Зеленский. Трансляцию вел телеканал "112. Украина"

Кроме того, по словам Зеленского, Киев предлагает Североатлантическому альянсу предметно рассмотреть возможность присоединения Украины к Программе расширенных возможностей НАТО.

"Предлагаем предметно рассмотреть присоединение Украины к Программе расширенных возможностей НАТО. Уверен, что Украина готова к переходу на этот новый уровень нашего сотрудничества", - сказал Зеленский.