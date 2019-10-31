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РИА Новости

В Забайкалье охранников обвинили в кражах со складов рынка

11:32 31.10.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ЧИТА, 31 окт – РИА Новости. Семерым охранникам предъявлено обвинение в кражах со складов и из торговых павильонов рынка в поселке Забайкальск, сообщила пресс-служба Забайкальской краевой прокуратуры.
"По версии следствия, в 2015-2018 годах охранники рынка "Народный" в поселке Забайкальск, находясь на дежурстве, не менее 28 раз похищали чужое имущество. Для облегчения задачи они отключали видеонаблюдение, а сами использовали для связи рации", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, кражи совершались ночью, один из охранников всегда находился в служебном помещении и следил за обстановкой, остальные проникали в торговые павильоны и склады.
"Уголовное дело о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение, направлено для рассмотрения по существу в Забайкальский районный суд", - добавили в прокуратуре.
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