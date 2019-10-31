В Забайкалье охранников обвинили в кражах со складов рынка

"По версии следствия, в 2015-2018 годах охранники рынка "Народный" в поселке Забайкальск, находясь на дежурстве, не менее 28 раз похищали чужое имущество. Для облегчения задачи они отключали видеонаблюдение, а сами использовали для связи рации", - говорится в сообщении.