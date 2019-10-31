В Японии два сотрудника почты присвоили около пяти миллионов долларов

ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Два сотрудника Почты Японии смогли присвоить около 5 миллионов долларов (540 миллионов иен) путем перепродажи использованных почтовых марок, сообщило агентство Два сотрудника Почты Японии смогли присвоить около 5 миллионов долларов (540 миллионов иен) путем перепродажи использованных почтовых марок, сообщило агентство Киодо

По данным источников агентства, правонарушение было выявлено руководством почтовой службы еще в 2018 году, но публично об этом не объявлялось. Согласно предварительной информации, перепродажей использованных марок занимались руководящие сотрудники двух почтовых отделений в Токио.

В частности, в течение трех лет, вплоть до марта 2017 года руководитель почтового отделения недалеко от станции Канда продал использованные марки на общую сумму 400 миллионов иен (3,68 миллиона долларов), а управляющий почтового отделения Сиба – на 140 миллионов иен (1,29 миллиона долларов). Марки реализовывались через киоски по продаже скидочных билетов и продавались для оплаты почтовых отправлений компаниями, которые до января этого года могли расплачиваться за услуги почтовой службы приобретенными заранее марками.

Источники агентства уточнили, что, несмотря на то, что все нелегально реализованные марки предназначались для утилизации, скорее всего, на них не было почтового штемпеля, что и позволило правонарушителям использовать их повторно для получения личной выгоды.