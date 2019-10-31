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РИА Новости

Израильские военнослужащие арестовали палестинского депутата

11:31 31.10.2019
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© РИА Новости / Иссам Аль-Римави / Перейти в фотобанкИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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Израильские военнослужащие. Архивное фото
ГАЗА, 31 окт - РИА Новости. Израильские военнослужащие арестовали в четверг на рассвете палестинского депутата от НФОП (Народного фронта освобождения Палестины) Халеду Джарара, сообщил РИА Новости член ЦК народного фронта Махер Мезхер.
"Израильские военнослужащие минувшей ночью и на рассвете провели аресты десятков активистов Народного фронта освобождения Палестины на Западном берегу реки Иордан. В числе задержанных был палестинский депутат Халеда Джарар", - сообщил РИА Новости Мезхер.
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Он отметил, что НФОП призывает палестинцев выйти на массовые демонстрации в годовщину подписания декларации Бальфура (подписана 2 ноября 1917 года – ред.), а также в поддержку заключенных палестинцев.
Это не первый арест Халеды Джарара израильскими военными. В последний раз палестинский депутат провел 20 месяцев под административным арестом. Согласно израильским законам, практика административного ареста позволяет удерживать подозреваемых длительное время без предъявления обвинений.
В документе, датированном 2 ноября 1917 года и названном по имени тогдашнего главы МИД Великобритании лорда Артура Бальфура, британское правительство впервые пообещало содействовать созданию в Палестине "национального очага для еврейского народа". По мнению ряда историков, Великобритания использовала этот проект для проникновения на Ближний Восток. В ходе Первой мировой войны 1914-1918 годов Великобритания заняла Палестину и позже, по итогам конференции 1920 года в Сан-Ремо, получила мандат Лиги наций на управление этой территорией.
Британское правление закончилось в 1948 году, после чего по решению Генассамблеи ООН в Палестине предполагалось создать два государства — еврейское и арабское.
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